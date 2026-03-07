34% нових підприємств очолюють жінки: у яких сферах та областях України найбільше керівниць
- У 2025 році жінки очолили 34% від усіх новостворених підприємств в Україні.
- Найчастіше жінки стають директорками в Києві та Дніпропетровщині, а найбільший відсоток керівниць нових компаній у Миколаєві (42%).
За 2025 рік третину новостворених бізнесів очолили жінки. Найактивніше реєструють на керівниць підприємтва у Києві та на Дніпропетровщині.
Скільки компаній очолили жінки у 2026 році?
Про те, в яких регіонах найбільше керують жінки, йдеться в результатах дослідження Опендатабот.
Дивіться також "Система реагує": чи підвищать ціни на поїздки Bolt та Uklon через дорогий бензин
Протягом 2025 року жінки очолили 12 757 нових бізнесів. Це 34% від усіх новостворених підприємств.
Найчастіше директорками стають в Києві, де на них зареєстровано 12 290 бізнесів. Наступні (нижчі) сходинки займають:
- Львівщина – 3 154 компаній;
- Дніпропетровщина – 2 989 компаній;
- Київщина – 2 399 компаній;
- Одещина – 2 391 компанія.
Щодо жінок-керівниць нових компаній на першому місці Миколаївщина, де 42% новостворених бізнесів очолюють жінки. У лідерах також:
- Чернігівська область – 38%;
- Запорізька область – 37%;
- Кіровоградська область – 37%;
- Закарпатська область – 36%.
А найменші показники у Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Житомирській, Рівненькій областях (30 – 33%).
Зауважте! Кількість нових компаній під керівництвом жінок значно зросла за рік на Івано-Франківщині (+27%), Миколаївщині (+24%) та Волині (+20%).
Частка жінок-керівниць у нових компаніях в Україні 2025 року / Інфографіка Опендатабот
Які сфери очолюють жінки?
Директорками найчастіше стають в оптовій торгівлі. Йдеться про 5 429 нових бізнесів, або 15,8% від усіх підприємств. Також жінки очолюють:
- громадські організації;
- сферу нерухомості;
- ІТ;
- будівництво будівель.
Однак є галузі, де мінімум жінок. Наприклад, охоронні компанії (очолюють 7%). Зокрема низька частка жінок є директорками у фінансових послугах, страхуванні, металургії, телекомунікаціях та будівництві інженерних споруд.
Загалом серед майже 1,5 мільйона компаній, що наразі зареєстровані в Україні, жінки очолюють 32%, або 455 298 підприємств.
Скільки ФОПів відкрили жінки у 2025 році?
На сайті Дія.Бізнес йдеться, що за 10 місяців 2025 року українки відкрили понад 153 тисячі нових ФОПів. Якщо від загальної кількості – це 61%.
Найбільше бізнесів реєстрували жінки у Києві (20 268 реєстрацій) та на Дніпропетровщині (15 129 реєстрацій).
Однак найвища частка серед нових підприємиць – на Сумщині, Полтавщині та Одещині – по 63%.
Що потрібно знати власникам бізнесу у 2026 році?
Передусім потрібно стежити за документами. Наприклад, щоб не отримати штраф, ФОПи повинні мати витяг платника єдиного податку. Документ оформлюється раз на квартал для підтвердження спрощеної системи.
Зокрема потрібно перевіряти листи щодо заборгованостей. Інколи бізнесам приходять "листи щастя" про податкові борги, однак не всі вони актуальні. Варто перевіряти інформацію у власному електронному кабінеті платника податків.