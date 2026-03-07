34% нових підприємств очолюють жінки: у яких сферах та областях України найбільше керівниць

Загалом серед майже 1,5 мільйона компаній, що наразі зареєстровані в Україні, жінки очолюють 32%, або 455 298 підприємств.

Скільки ФОПів відкрили жінки у 2025 році?

На сайті Дія.Бізнес йдеться, що за 10 місяців 2025 року українки відкрили понад 153 тисячі нових ФОПів. Якщо від загальної кількості – це 61%.

Найбільше бізнесів реєстрували жінки у Києві (20 268 реєстрацій) та на Дніпропетровщині (15 129 реєстрацій).

Однак найвища частка серед нових підприємиць – на Сумщині, Полтавщині та Одещині – по 63%.

Що потрібно знати власникам бізнесу у 2026 році?