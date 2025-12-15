У Верховній Раді відповіли, чому витрати на депутатів підняли, а зарплати військовим – ні

Депутати ухвалили бюджет на наступний рік, і в суспільстві різко розкритикували рішення про збільшення витрат на депутатську роботу. Водночас підвищення виплат для військових у документі не заклали, що спричинило хвилю обурення і запитань.

Народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради, полковник СБУ Роман Костенко в ефірі 24 Каналу пояснив, як саме формували ці бюджетні рішення. Він розповів, чому гроші для військових не з'явилися одразу і що насправді стоїть за змінами щодо депутатів.

Збільшення витрат на депутатську діяльність у бюджеті

Суперечки довкола бюджету виникли через рішення збільшити фінансування депутатської роботи. Йдеться про кошти, які народні депутати використовують для діяльності в округах і виконання своїх повноважень. Саме це рішення багато хто сприйняв як підвищення зарплат.

Підняли не заробітні плати, а витрати на депутатські розходи. Це депутатський фонд, який витрачається на депутатські потреби,

– пояснив Костенко.

Ці гроші не є особистими виплатами і не потрапляють напряму до депутатів. Водночас рішення ухвалили в умовах, коли питання підвищення виплат військовим залишилося відкритим, що й викликало гостру реакцію в суспільстві.

Чому у бюджеті не заклали підвищення виплат військовим?

Костенко пояснив, що не голосував за бюджет, зокрема через відсутність рішення щодо зарплат військовослужбовців. За його оцінкою, військовий бюджет уже повністю розподілений і не містить резервів для такого підвищення. Щоб змінити ситуацію, кошти довелося б шукати за межами оборонної частини.

Якщо збільшити заробітну плату всім військовим хоча б на 10 000 гривень, це близько 100 мільярдів гривень. У військовому бюджеті цих коштів точно немає,

– зазначив секретар оборонного комітету Верховної Ради.

За такої логіки гроші можна було б знайти лише в цивільному бюджеті. Це означало б скорочення програм у сферах освіти, медицини чи інших напрямках. Саме тому питання підвищення виплат військовим упирається не лише в політичне рішення, а й у загальну структуру бюджету.

Як Костенко пропонував змінити мотивацію і зарплати військових?

Костенко нагадав, що раніше реєстрував законопроєкт про мотивацію служби. Його суть полягала в тому, щоб оплата залежала не лише від факту служби, а й від її тривалості та участі в бойових діях. Така модель мала б утримувати в армії досвідчених військових.

Я пропонував схему, де відслужив рік – 30 000, а якщо з них не менше трьох місяців у районі бойових дій – 35 000. Два роки – 40 000 і далі не змінюється,

– пояснив секретар оборонного комітету Верховної Ради.

Він звернув увагу, що нині нові військові інколи отримують більше, ніж ті, хто служить давно. Це демотивує людей із бойовим досвідом. Саме тому систему виплат потрібно змінювати, навіть якщо швидке підвищення всім залишається складним для бюджету.

Що відомо про перебіг переговорів і позиції сторін?