В Верховной Раде ответили, почему расходы на депутатов подняли, а зарплаты военным – нет

Депутаты приняли бюджет на следующий год, и в обществе резко раскритиковали решение об увеличении расходов на депутатскую работу. В то же время повышение выплат для военных в документе не заложили, что вызвало волну возмущения и вопросов.

Народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады, полковник СБУ Роман Костенко в эфире 24 Канала объяснил, как именно формировали эти бюджетные решения. Он рассказал, почему деньги для военных не появились сразу и что на самом деле стоит за изменениями в отношении депутатов.

Увеличение расходов на депутатскую деятельность в бюджете

Споры вокруг бюджета возникли из-за решения увеличить финансирование депутатской работы. Речь идет о средствах, которые народные депутаты используют для деятельности в округах и выполнения своих полномочий. Именно это решение многие восприняли как повышение зарплат.

Подняли не заработные платы, а расходы на депутатские расходы. Это депутатский фонд, который тратится на депутатские нужды,

– объяснил Костенко.

Эти деньги не являются личными выплатами и не попадают напрямую к депутатам. В то же время решение приняли в условиях, когда вопрос повышения выплат военным остался открытым, что и вызвало острую реакцию в обществе.

Почему в бюджете не заложили повышение выплат военным?

Костенко объяснил, что не голосовал за бюджет, в частности из-за отсутствия решения по зарплатам военнослужащих. По его оценке, военный бюджет уже полностью распределен и не содержит резервов для такого повышения. Чтобы изменить ситуацию, средства пришлось бы искать за пределами оборонной части.

Если увеличить заработную плату всем военным хотя бы на 10 000 гривен, то это около 100 миллиардов гривен. В военном бюджете этих средств точно нет,

– отметил секретарь оборонного комитета Верховной Рады.

При такой логике деньги можно было бы найти только в гражданском бюджете. Это означало бы сокращение программ в сферах образования, медицины или других направлениях. Именно поэтому вопрос повышения выплат военным упирается не только в политическое решение, но и в общую структуру бюджета.

Как Костенко предлагал изменить мотивацию и зарплаты военных?

Костенко напомнил, что ранее регистрировал законопроект о мотивации службы. Его суть заключалась в том, чтобы оплата зависела не только от факта службы, но и от ее продолжительности и участия в боевых действиях. Такая модель должна была бы удерживать в армии опытных военных.

Я предлагал схему, где отслужил год – 30 000, а если из них не менее трех месяцев в районе боевых действий – 35 000. Два года – 40 000, и дальше не меняется,

– объяснил секретарь оборонного комитета Верховной Рады.

Он обратил внимание, что сейчас новые военные иногда получают больше, чем те, кто служит давно. Это демотивирует людей с боевым опытом. Именно поэтому систему выплат нужно менять, даже если быстрое повышение всем остается сложным для бюджета.

Что известно о ходе переговоров и позиции сторон?