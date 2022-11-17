Через значні пошкодження відключення світла в Україні можуть тривати по кілька днів

Внаслідок масованих атак ворога по Україні протягом 15 – 17 листопада неабияк постраждала енергетична інфраструктура нашої країни. Попри те, що ремонтні бригади вдень та вночі працюють, аби відновити електропостачання, подекуди світла може не бути по кілька днів.

Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі інформаційного марафону, передає 24 канал.

Важливо Україна була під масованою ракетною атакою Росії: все, що відомо про ситуацію в регіонах

Він зазначив, що вже зараз в Україні застосовують аварійні відключення. І зменшити обсяг відключень наразі не можна. Загалом приблизно 40% споживачів в Україні залишаються без світла. Влада радить українцям готуватися до довгих відключень. Електроенергії може не бути днями.

Це дні. Ми наразі будемо, на жаль, говорити не про планові відключення електроенергії, а про планові включення в деяких регіонах, а їх багато. На жаль, годин, протягом яких буде електрика, буде дуже мало. Це дві – три години на добу,

– сказав Сахарук.

Сахарук пояснив, що окупанти цього разу завдали багато шкоди об'єктам передачі – підстанціям, які передають електроенергію з одного району до іншого та через які заживлено багато областей у центрі та на заході. Крім того, через влучання ракети 15 листопада призупинила роботу одна із ТЕС групи ДТЕК.

За його словами, оперативні заходи щодо підключення споживачів вжито там, де це можливо, і частково розпочалися відновлювальні роботи, але їх поки що не можна провести скрізь. Проте він назвав ситуацію, хоч і дуже складною, але контрольованою.

Ракетні атаки по Україні: що про це відомо

Ворог вже не вперше вдається до ракетного терори українських міст. Атака 15 листопада стала наймасовішою від початку повномасштабного вторгнення. Ворог випустив приблизно 100 ракет по містах України. Ракети запускали з напрямку Каспійського моря та з Ростовської області, а також з акваторії Чорного моря.

Українські захисники збили понад 70 ворожих ракет. Окрім того, знищили всі запущені росіянами "шахіди". Президент Володимир Зеленський наголосив, що добре відпрацювали системи NASAMS.

17 листопада ворог продовжив ракетний терор. Уже традиційно, окупанти використали радянські зенітно-ракетні системи С-300 для атаки території України.

Скільки ракет залишилося в Росії

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан розповів, що наразі росіяни мають ще близько 300 – 400 Х-101, 300 – 400 Х-555 та не одну сотню "Калібрів". Тобто загалом це близько тисячі ракет, які вони можуть застосувати проти України, якщо приймуть рішення вичерпати весь свій запас.

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