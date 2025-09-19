У Чернігові пролунав вибух
- У Чернігові пролунав вибух 19 вересня, ймовірно через ворожий БпЛА.
- Подробиць про наслідки удару чи роботу ППО наразі немає.
Вранці 19 вересня мешканці Чернігова чули вибух. На місто міг летіти ворожий БпЛА.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Яка причина вибуху в Чернігові?
Вранці у п'ятницю, 19 вересня, близько 09:58 у Чернігові пролунав вибух. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ворожого ударного дрона в бік міста.
БпЛА в напрямку Чернігова. Перебувайте в укриттях,
– йшлось у повідомленні.
За даними начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського, вибух пролунав у межах міста. Обставини з'ясовуються.
Перед самим вибухом місцеві пабліки писали, що над містом фіксувався російський дрон. Проте про наслідки удару чи роботи ППО наразі подробиць немає.
У разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні варто якомога швидше пройти в укриття та чекати на відбій загрози.
Наслідки нічної атаки по Україні
Росія 19 вересня атакувала Україну майже 90 безпілотниками. Станом на ранок українська ППО збила або подавила 71 дрон.
Президент Володимир Зеленський прокоментував атаку, зазначивши, що під ударом опинилися Донеччина, Київ та Київська область, Сумщина, Харківщина та Чернігівщина. На Дніпропетровщині поранено двох людей.
У Києві ліквідовують наслідки нічного обстрілу. Там пошкоджено інфраструктуру громадського транспорту. Через це можливі перебої з оплатою проїзду у швидкісному трамваї та на фунікулері.
У Шевченківському районі столиці виявили нерозірваний російський дрон.