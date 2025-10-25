У Чернігові пролунав вибух
- 25 жовтня ввечері росіяни запустили по Україні дрони.
- У Чернігові пролунав вибух.
25 жовтня увечері Росія розпочала терор України ударними безпілотниками. На тлі дронової загрози у Чернігові прогримів вибух.
Монітори повідомляють, що росіяни запустили БпЛА щонайменше з 4 полігонів. О 20:49 на Чернігівщині оголосили повітряну тривогу, передає 24 Канал.
Що відомо про вибухи у Чернігові?
О 22:16 монітори повідомили, що 8 БпЛА рухаються на / повз Чернігів.
О 22:19 Повітряні сили попередили, що БпЛА перебувають на Чернігівщині та прямують курсом на південний-захід.
О 22:25 у Чернігові чули вибух.
Де ще є загроза дронів: дивіться на карті
Нагадаємо, що у ніч проти 25 жовтня Росія завдала ракетний удар по Києву. Внаслідок атаки загинули 2 людини, ще понад десяток постраждало. Відомо, що загиблі були у Деснянському районі. Тіло 36-річного чоловіка дістали з-під завалів. Ще один 58-річний чоловік з тяжкими пораненнями був госпіталізований. Його врятувати не вдалося.
Які останні атаки Росії на Україну?
- 25 жовтня ворог всьоме за 2 місяці атакував вугільне підприємство ДТЕК. Противник поцілив по шахті компанії на Дніпропетровщині. Під землею на момент удару перебувало майже 500 гірників. Усіх їх дістали на поверхню неушкодженими.
- 24 жовтня росіяни дроном намагалися уразити пасажирський потяг Львів – Краматорськ. Вибухова хвиля пошкодила вікна у 3 вагонах, проте ніхто не постраждав, і поїзд продовжив рух за розкладом.
- Вранці 24 жовтня ворог масовано обстріляв житловий квартал міста Херсон. Дві жінки загинули. Ще 28 осіб дістали поранення, серед них троє дітей.