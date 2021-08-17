Оновлений парламент та резонансні вбивства: чим запам'ятався 2012 рік, крім Євро в Україні

Україна прекрасно справляється із проведенням Євро-2012, у Верховній Раді бійки через мову і початок політичного тролінгу популістів-політиків. Чим запам'ятався 2012 рік в Україна та світі – дізнавайтесь у програмі "Україна 30".

2012 рік – це був час, коли спортивні події об'єднували країну, а політичні, навпаки її розділяли. Загалом український політикум того часу – це майже нові обличчя, в руках старих ляльководів.

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В Україні провели Євро-2012

Це свято усіх об'єднало. Від Донецька до Львова і від Сімферополя до Харкова. Чемпіонату Європи 2012 року раділа вся країна. Євро Україна приймала разом з Польщею. Країни-господарі обрали по 4 міста, в яких відбувалися матчі. З нашого боку це були:

Київ;

Донецьк;

Харків;

Львів.

Для української збірної це був дебют на Євро. Тоді і діти, і президенти стали рівними. Україна в першому матчі на чемпіонаті Європи здобула історичну перемогу: 2 – 1 над Швецією. Тоді дублем відзначився Андрій Шевченко.

Це не єдина поразка, яку зазнали шведи. Прем’єр Микола Азаров виграв у скандинавів парі. Борг – тобто пиво, шведський вболівальник з українським прем'єром попивали на робочому місці Азарова.

Без подарунка гостя не залишили. Шведський фан красувався у вишиваній сорочці. Далі було око Саурона в Донецьку – так називали в народі фото з програного матчу України проти Франції, який накрила страшенна гроза.

Фінал Євро-2012 у Києві: дивіться відео

Навіть попри виліт збірної свято в країні продовжувалось, як для українців, так і для тисяч фанатів з-за кордону. Фінал Євро-2012 відбувся на Олімпійському в Києві. Тріумфаторами стала збірна Іспанії, яка 4 – 0 обіграла італійці.

Андрій Шевченко завершив кар'єру

Після Євро 2012 Андрій Шевченко завершив виступи за збірну. Він найкращий бомбардир в історії нашої національної команди. Згодом він повернеться, щоб встановити ще декілька рекордів. Уже в статусі тренера досягне з синьо-жовтими чвертьфіналу чемпіонату Європи 2020.

Так високо збірна ще ніколи на Євро не дострибувала. До речі, тоді знову постраждали шведи. І знову 2 – 1. Врешті як і 9 років тому, підніжку поставили англійці. Саме вони не пустили нас, цього разу уже, до півфіналу.

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Андрій Шевченко змінив футбольну на політичну команду. Він приєднався до проєкту колишньої бютівки Наталії Королевської "Україна Вперед". Мрія Королевської не збулась, попри шалену рекламну кампанію, вона пролетіла повз парламент. Таке ж сталось з іншим ексбютівцем. Олег Ляшко з його фріковими витівками також рвався в уряд.

Легендарна реклама Королевської: дивіться відео

Верховна Рада у 2012 році

У Верховну Раду потрапило всього лиш 5 партій. Лідерами голосування стала партія "Регіонів" з 30% підтримки. "Батьківщина" без своєї лідерки Юлії Тимошенко, яка за всім цим спостерігала у СІЗО, відстала менше як на 5%.

Вперше самостійно в Раду зайшов "УДАР" Віталія Кличка. Традиційно, парламент поповнили комуністи. Також дебют у "Свободи" і неочікувано високий результат – понад 10%.

Патріотично-демократичні сили могли б сформувати в парламентів більшість. Але в 2012 році обирали депутатів за змішаною системою. Тому більшість створили регіонали з комуністами, які поповнили свій альянс, перетягуючи до себе легально і не зовсім мажоритарників.

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У політичному лексиконі з'явився термін "тушка" – саме так називали нардепа, який пройшов у Верховну Раду за списками однієї партії, а вже в сесійній залі приєднався до зовсім іншої політичної сили.

Вже буквально на першому засіданні нового скликання батько та син Табалови, яких обрали від "Батьківщини", метнулись до більшості. І стали першими жертвами нового парламенту. Отримували в голову урочисто, під музику.

Головою Верховної Ради обрали одного з засновників партії "регіоналів" Володимира Рибака. З ним доволі вичерпне інтерв'ю цього ж 2012 року зробив Майкл Щур. Власне, очікувати на якісь змістовні розмови політиків з журналістами тих часів не дуже доводилось.

Курйозне інтерв'ю з Рибаком: дивіться відео

Тож аби ці кліше знищити, приїхав нібито канадець з "Телебачення Торонто". Якщо псевдоказаський журналіст Борат вивчав американське життя, Майкл Щур копирсався в українській політиці.

Мовний закон Колесніченка-Ківалова

Якщо Євро-2012 об'єднало всю країну, то мовний закон Колесніченка-Ківалова її роз'єднував. У 2012 році Кремлю допомогли регіонали та комуністи. Вони готували мовний закон Ківалова-Колесніченка. Він надавав безмежні можливості російській мові в тих регіонах, де нею спілкуються більше ніж 10% населення.

Обурений мовним законом народ виходив на масові протести. Депутати загородились "Беркутом". У хід ішли балончики та кийки. У сесійній залі також лилась кров. Опозиція намагалась заблокувати трибуну. Автору законопроєкту Колесніченку порвали сорочку.

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Опозиції також перепало. По правді, Андрій Парубій, у якого на голові була кров, точно не був депутатом, який найбільше постраждав у бійках. Траплялись випадки і складніші.

Тоді документ на порядок денний не потрапив. Але 3 липня трибуну опозиція не блокувала. Литвин, який був начебто проти мовного закону, мав зустріч з Януковичем. Віцеспікер, комуніст Мартинюк, поставив на голосування документ. Закону Колесніченка-Ківалова бути.

Спікер начебто мужньо іде у відставку. Однак ця відставка лише на словах. 31 липня Литвин підписує документ Колесніченка-Ківалова. Мовний закон скасували лише 2014 року.

Моторошне вбивство Оксани Макар

Троє підлітків у Миколаєві зґвалтували 18-річну Оксану Макар. Дівчина кликала на поміч, тож злочинці вирішили її задушити. Щоб позбутись тіла, ґвалтівники викинули дівчину посеред будівельного майданчика в яму зі сміттям і підпалили його.

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Та Оксана Макар чудом вижила. Наступного ранку її знайшли та доправили до лікарні. 55% тіла дівчини було в опіках. Злочинців затримали, але двох майже одразу відпустили. Якби не розголос у суспільстві та масові акції, цілком можливо, місцеві мажори залишились би без покарання.

Врешті вбивці Євгену Краснощоку дали довічне, інших двох злочинців засудило до 14 та 15 років позбавлення волі. Але Оксану Макар це не врятувало. 29 березня після трьох тижнів боротьби за життя 18-річна дівчина померла у лікарні.



Оксану Макар намагались врятувати медики / Фото news.tochka.net

Український шоу-біз у 2012 році

2012 року вітчизняний шоу-біз добряче трусонуло. Вся ця пластмасова попса і шоу на кшталт "блакитних вогників" вже надто віддавали нафталіном. Зміна музичної парадигми було лише питанням часу. Тому шалена популярність Івана Дорна на всьому пострадянському просторі не мала нікого дивувати.

У 2012 році він випустив свій дебютний альбом Co'n'dorn із Стицаменом. Хітом, який вже рік розривав клубні денсмайданчики. Цього ж року українці відкривають тепер одну з найпопулярніших вітчизняних груп The Hardkiss.

На ударних – інопланетянин, брутальний бородатий чоловік на гітарі і тендітна дівчина з помадною короною та глибоким голосом на вокалі. Група The Hardkiss випустила кліп Make-Up.

Англомовна пісня The Hardkiss: відео

Англомовна композиція дала The Hardkiss орієнтир на олімп української попмузики. Хоча група легко собі дозволяє електронне, а іноді навіть метал звучання. З того часу колектив видав 1 акустичний та 4 студійні альбоми. Останній – "Жива і не залізна" 2021 року, до речі, виключно україномовний.

Фільм Олега Сенцова та смерть Богдана Ступки

У 2012 році на роттердамському кінофестивалі презентували фільм "Гамер". Це була міжнародна прем'єра дебютної стрічки Олега Сенцова. Згодом картина поїздила ще трохи по закордонних фестивалях. Але свою нагороду зустріла в Росії.

У Ханти-Мансійську українця відзначили премією Гільдії кінознавців та кінокритиків. Вже за 2 роки Росія не так щедро буде вітати українського режисера. Та у 2012 році в кіногалузі країну чекала вкрай сумна новина.

На 71 році пішов з життя Богдан Ступка, чи не найвідоміший актор незалежної України. Він зіграв більше, як у 100 стрічках. Дебютував ще 1970 року. Дебютом була картина "Білий птах з чорною ознакою". Його партнером на кіномайданчику став Іван Миколайчук.

Фрагмент картини "Білий птах з чорною ознакою": дивіться відео

Ступка знімався у Кшиштофа Зануссі, Єжи Гофмана, Отара Іоселіані. Особливо актору вдавалось втілювати історичних персон. Взяти хоча б Богдана Хмельницького у "Вогнем та мечем". Були в Богдана Ступки й інші проєкти, наприклад зйомки в українській версії "Форту Буаяр".

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З 1999 до 2001 року актор очолював міністерство культури. Та все ж не в політиці, а театрі та кіно Богдан Ступка реалізував свій талант. Прощались з Богданом Ступкою 3 президенти і тисячі звичайних людей. В останню путь актора відпроваджували оплесками.

Олімпійські ігри у Лондоні

Олімпіада в Лондоні принесла українцям масу емоцій. Наші спортсмени посіли 14 загальнокомандне місце, виборовши 19 нагород. 5 з них – золоті. Особливо постарались українські боксери.

Гопак, затанцьований Олександром Усиком, доводив – ринг місце для українців. У фіналі кримчанин побив італійця Клемента Руссо та піднявся на найвищу сходинку п'єдесталу. Для Василя Ломаченка це була друга олімпіада поспіль.

Легендарний бій Ломаченка: дивіться відео

У вирішальному бою йому протистояв кореєць Хан Сун Чхоль. В футболі це би назвали грою в одні ворота. Тоді, у Лондоні, крім Усика та Ломаченка ще троє українських боксерів стали олімпійськими призерами.

Про розслідування у справі "караванського стрільця", злочину, який породив більше питань, аніж дав відповідей – дивіться у програмі "Україна 30".

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Повний випуск програми "Україна 30" про 2012 рік: дивіться відео