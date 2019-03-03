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      Резонансне вбивство Оксани Макар: суд перегляне вирок убивці

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      Вбивство Оксани Макар: суд перегляне вирок убивці
      Вбивство Оксани Макар: суд перегляне вирок убивці / Nnews.tochka.net

      Суд перегляне вирок Євгену Краснощоку, який зґвалтував та вбив Оксану Макар у 2012 році в Миколаєві. Чоловік був засуджений до довічного ув’язнення.

      Причиною такого рішення суду стали нововиявлені обставини, повідомляє місцеве видання KR24.com.ua.

      Читайте також: Краснощок: Я душив Макар, щоб урятувати їй життя

      Ще двоє співучасників зловмисника – Максим Присяжнюк та Артем Погосян – були засуджені до 15 і 14 років позбавлення волі відповідно.

      Тепер у резонансній справі з'явилася нова інформація, тому суд розгляне заяву про перегляд вироку.

      Краснощока доставлять до миколаївського слідчого ізолятора з колонії №31 (Новгород-Сіверський, Чернігівська область).

      Вбивство Оксана Макар Краснощок суд
      Вбивця Оксани Макар Євген Краснощок

      Що відомо про вбивство Оксани Макар? У березні 2012 року троє молодиків зґвалтували 18-річну Оксану Макар. Після цього зловмисники намагалися задушити дівчину, а потім – спалити її. Оксана зазнала 55% опіків тіла, проте вижила та навіть давала свідчення у справі. Проте через 3 тижні після інциденту дівчина померла від зупинки серця.

      Восени 2012 року Миколаївський суд оголосив вирок нападникам на Макар.

      З того часу, відповідно до "закону Савченко", Погосяну та Присяжнюку переглянули терміни ув’язнення і скоротили їх на рік. Тож Погосян повинен вийти на волю в 2025 році, а Присяжнюк – у 2026-му.

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      Теги: Новини України Оксана Макар Вбивство Оксани Макар Новини Миколаєва Судді Розслідування Кримінальні новини Жертви
      Джерело: 24 Канал
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