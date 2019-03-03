Резонансне вбивство Оксани Макар: суд перегляне вирок убивці

Суд перегляне вирок Євгену Краснощоку, який зґвалтував та вбив Оксану Макар у 2012 році в Миколаєві. Чоловік був засуджений до довічного ув’язнення.

Причиною такого рішення суду стали нововиявлені обставини, повідомляє місцеве видання KR24.com.ua.

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Ще двоє співучасників зловмисника – Максим Присяжнюк та Артем Погосян – були засуджені до 15 і 14 років позбавлення волі відповідно.

Тепер у резонансній справі з'явилася нова інформація, тому суд розгляне заяву про перегляд вироку.

Краснощока доставлять до миколаївського слідчого ізолятора з колонії №31 (Новгород-Сіверський, Чернігівська область).



Вбивця Оксани Макар Євген Краснощок

Що відомо про вбивство Оксани Макар? У березні 2012 року троє молодиків зґвалтували 18-річну Оксану Макар. Після цього зловмисники намагалися задушити дівчину, а потім – спалити її. Оксана зазнала 55% опіків тіла, проте вижила та навіть давала свідчення у справі. Проте через 3 тижні після інциденту дівчина померла від зупинки серця.



Восени 2012 року Миколаївський суд оголосив вирок нападникам на Макар.



З того часу, відповідно до "закону Савченко", Погосяну та Присяжнюку переглянули терміни ув’язнення і скоротили їх на рік. Тож Погосян повинен вийти на волю в 2025 році, а Присяжнюк – у 2026-му.