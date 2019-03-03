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      Резонансное убийство Оксаны Макар: суд пересмотрит приговор убийце

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      Убийство Оксаны Макар: суд пересмотрит приговор убийце
      Убийство Оксаны Макар: суд пересмотрит приговор убийце / Nnews.tochka.net

      Суд пересмотрит приговор Евгению Краснощеку, который изнасиловал и убил Оксану Макар в 2012 году в Николаеве. Мужчина был приговорен к пожизненному заключению.

      Причиной такого решения суда стали вновь открывшиеся обстоятельства, сообщает местное издание KR24.com.ua.

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      Еще двое соучастников злоумышленника – Максим Присяжнюк и Артем Погосян – были приговорены к 15 и 14 годам лишения свободы соответственно.

      Теперь по резонансному делу появилась новая информация, поэтому суд рассмотрит заявление о пересмотре приговора.

      Краснощека доставят в николаевское СИЗО из колонии №31 (Новгород-Северский, Черниговская область).

      Вбивство Оксана Макар Краснощок суд
      Убийца Оксаны Макар Евгений Краснощек

      Что известно об убийстве Оксаны Макар?
      В марте 2012 года трое молодчиков изнасиловали 18-летнюю Оксану Макар. После этого злоумышленники пытались задушить девушку, а затем сжечь ее. Оксана получила 55% ожогов тела, однако выжила и даже давала показания по делу. Однако через 3 недели после инцидента девушка умерла от остановки сердца.

      Осенью 2012 года Николаевский суд объявил приговор убийцам Макар.

      С тех пор, согласно "закону Савченко", Погосяну и Присяжнюку пересмотрели сроки заключения и сократили их на год. Поэтому Погосян должен выйти на свободу в 2025 году, а Присяжнюк – в 2026-м.

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      Теги: Новости Украины Криминальные новости Расследования Судьи Новости Николаева Убийство Оксаны Макар Оксана Макар Жертвы
      Источник: 24 Канал
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