Резонансное убийство Оксаны Макар: суд пересмотрит приговор убийце
Суд пересмотрит приговор Евгению Краснощеку, который изнасиловал и убил Оксану Макар в 2012 году в Николаеве. Мужчина был приговорен к пожизненному заключению.
Причиной такого решения суда стали вновь открывшиеся обстоятельства, сообщает местное издание KR24.com.ua.
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Еще двое соучастников злоумышленника – Максим Присяжнюк и Артем Погосян – были приговорены к 15 и 14 годам лишения свободы соответственно.
Теперь по резонансному делу появилась новая информация, поэтому суд рассмотрит заявление о пересмотре приговора.
Краснощека доставят в николаевское СИЗО из колонии №31 (Новгород-Северский, Черниговская область).
Убийца Оксаны Макар Евгений Краснощек
Что известно об убийстве Оксаны Макар?
В марте 2012 года трое молодчиков изнасиловали 18-летнюю Оксану Макар. После этого злоумышленники пытались задушить девушку, а затем – сжечь ее. Оксана получила 55% ожогов тела, однако выжила и даже давала показания по делу. Однако через 3 недели после инцидента девушка умерла от остановки сердца.
Осенью 2012 года Николаевский суд объявил приговор убийцам Макар.
С тех пор, согласно "закону Савченко", Погосяну и Присяжнюку пересмотрели сроки заключения и сократили их на год. Поэтому Погосян должен выйти на свободу в 2025 году, а Присяжнюк – в 2026-м.