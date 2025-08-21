Сергій Лавров наполягає, що саме Росія та Китай мають стати державами, які забезпечуватимуть мирне врегулювання війни в Україні. Такі заяви не є новими: у Росії їх озвучували й раніше.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в ефірі 24 Каналу нагадав, що ще на початку повномасштабного вторгнення Росія прагнула "надавати гарантії безпеки" Україні. Відповідні положення навіть були прописані в проєктних угодах.

Переговорний процес стане складнішим

За словами Клочка, Москва знову намагається долучитися до гарантій безпеки, аби фактично встановити контроль над Україною. Саме в цьому і полягає небезпека діалогу з росіянами. Якщо європейські партнери це добре усвідомлюють, то Дональд Трамп – не хоче цього сприймати.

"Цікава ця ремарка Сергія Лаврова, тому що він невипадково повертає у переговорний процес Китай. Коли Лавров говорить і про Китай, і про "захист російськомовних", вони розширюють межі переговорної групи. Він говорить, що до гарантій безпеки, окрім Великої Британії, має бути дотичний Китай. Більше країн має бути долучено до цього процесу. Чим більше країн буде долучено, тим складніше буде домовитись про щось", – сказав Валерій Клочок.

Росія висуває максималістські вимоги

Він нагадав, що китайський міністр закордонних справ Ван І вже зазначав: "Не можу допустити, щоб Росія програла". Росія хоче, щоб Китай на рівні з європейцями долучився до гарантій безпеки. Клочок додав, що це настільки ж абсурдна ідея, як і те, що сама Росія може бути "гарантом".

Це – висування нереалістичних вимог, яких не можна виконати. Лавров одночасно стверджує, що Росія ніколи не мала на меті захопити Донбас чи Крим, і водночас каже про "захист росіян" в Україні. Такі тези звучали ще до початку повномасштабного вторгнення,

– сказав Клочок.

Він додав, що заяви Лаврова – цинізм, спроба висувати максималістські вимоги, на які Україна не може погодитися.

Важливо! Сергій Лавров заявив, що Росія готова стати гарантом безпеки для України. У Кремлі вважають, що такі гарантії мають надаватися "на рівній основі" поряд із Китаєм, США, Великою Британією та Францією. Лавров переконаний, що без участі Росії система безпекових гарантій є неможливою.

Україна не може підписати й такий документ, у якому визнається Крим російським. Втім, навіть якби такий документ підписали, він не мав би юридичної сили, адже його ще потрібно було б ратифікувати в парламенті.

За його словами, навіть у Росії, при їхніх фіктивних "виборах", вони проводили формальне голосування в держдумі та раді федерації для внесення змін до Конституції. За логікою тих же росіян, спочатку має бути повне перемир'я, вибори, внесення змін до Конституції і лише потім – підписання мирної угоди. Але вони самі розуміють, що це нереально, тому затягують переговорний процес.

Клочок переконаний, що єдиний адекватний вихід – економічно "добити" Росію. До цього залишилося пів кроку, але традиційно США та Китай чомусь намагаються її врятувати.

