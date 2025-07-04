Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що мовиться про економічну вигоду. Щодо самої Росії – Китаю може бути й байдуже, чи програє вона, чи ні.

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Що може зробити Пекін щодо Кремля

За словами політолога, слова Ван І не є офіційними, інформацію надали журналісти. Він або справді міг це сказати під час візиту до Європи, або могло бути інше формулювання.

"Однак логіка очевидна – Китай не може дозволити Росії програти, бо це, на думку Китаю, змінить геополітичний баланс та дасть можливість Вашингтону повністю переорієнтуватись на протистояння з Китаєм в політико-економічному плані",

– пояснив Рейтерович.

Крім цього, Пекіну вигідна війна, адже він експлуатує Росію. Однак, з іншого боку, слова могли бути прихованою пропозицією для ЄС. Тобто Росія може і програти війну, але натомість Китай хоче щось отримати.

Наприклад, нормальну комунікацію з ЄС, розширення своєї продукції на ринках ЄС, щоб замінити США, і багато іншого. Як на це відреагує Європейський Союз? Треба дивитись,

– наголосив він.

До речі, водночас голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко повідомив, що така заява очільника МЗС Китаю вказує на те, що Пекін відверто окреслив свою сферу впливу на Євроазійському континенті. На його думку, відбувається зміна цілої доктрини, парадигми міжнародної політики.