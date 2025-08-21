Сергей Лавров настаивает, что именно Россия и Китай должны стать государствами, которые будут обеспечивать мирное урегулирование войны в Украине. Такие заявления не являются новыми: в России их озвучивали и раньше.

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок в эфире 24 Канала напомнил, что еще в начале полномасштабного вторжения Россия стремилась "предоставлять гарантии безопасности" Украине. Соответствующие положения даже были прописаны в проектных соглашениях.

Переговорный процесс станет сложнее

По словам Клочко, Москва снова пытается присоединиться к гарантиям безопасности, чтобы фактически установить контроль над Украиной. Именно в этом и заключается опасность диалога с россиянами. Если европейские партнеры это хорошо осознают, то Дональд Трамп – не хочет этого воспринимать.

"Интересна эта ремарка Сергея Лаврова, потому что он неслучайно возвращает в переговорный процесс Китай. Когда Лавров говорит и о Китае, и о "защите русскоязычных", они расширяют границы переговорной группы. Он говорит, что к гарантиям безопасности, кроме Великобритании, должен быть причастен Китай. Больше стран должно быть приобщено к этому процессу. Чем больше стран будет привлечено, тем сложнее будет договориться о чем-то", – сказал Валерий Клочок.

Россия выдвигает максималистские требования

Он напомнил, что китайский министр иностранных дел Ван И уже отмечал: "Не могу допустить, чтобы Россия проиграла". Россия хочет, чтобы Китай на уровне с европейцами присоединился к гарантиям безопасности. Клочок добавил, что это столь же абсурдная идея, как и то, что сама Россия может быть "гарантом".

Это – выдвижение нереалистичных требований, которых нельзя выполнить. Лавров одновременно утверждает, что Россия никогда не имела целью захватить Донбасс или Крым, и одновременно говорит о "защите русских" в Украине. Такие тезисы звучали еще до начала полномасштабного вторжения,

– сказал Клочок.

Он добавил, что заявления Лаврова – цинизм, попытка выдвигать максималистские требования, на которые Украина не может согласиться.

Важно! Сергей Лавров заявил, что Россия готова стать гарантом безопасности для Украины. В Кремле считают, что такие гарантии должны предоставляться "на равной основе" наряду с Китаем, США, Великобританией и Францией. Лавров убежден, что без участия России система гарантий безопасности невозможна.

Украина не может подписать и такой документ, в котором признается Крым российским. Впрочем, даже если бы такой документ подписали, он не имел бы юридической силы, ведь его еще нужно было бы ратифицировать в парламенте.

По его словам, даже в России, при их фиктивных "выборах", они проводили формальное голосование в госдуме и совете федерации для внесения изменений в Конституцию. По логике тех же россиян, сначала должно быть полное перемирие, выборы, внесение изменений в Конституцию и только потом – подписание мирного соглашения. Но они сами понимают, что это нереально, поэтому затягивают переговорный процесс.

Клочок убежден, что единственный адекватный выход – экономически "добить" Россию. До этого осталось полшага, но традиционно США и Китай почему-то пытаются ее спасти.

