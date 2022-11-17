Чому ППО Польщі не встигла зреагувати на ракетну загрозу: пояснення військового експерта

Під час масованої атаки по Україні 15 листопада дві ракети впали на територію сусідньої Польщі. Наразі найімовірнішою називають версію про те, що це були ракети української ППО, що збивали російські "Калібри" та Х-101.

Ракету ППО дуже важко збити

Можливо, саме тому ППО Польщі і не змогла відреагувати на загрозу для своєї території. Про це 24 каналу розказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан.

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Він пояснив, що відреагувати на протиракету насправді важко, адже у неї дуже велика швидкість прильоту – більша, ніж у ракети, яку вона збиває, а іноді й у кілька разів. Відповідно і збити ракету ППО – завдання високої складності.

Принагідно Світан додав так само складно і навіть майже неможливо збити ракети С-300, які росіяни використовують для атак, б'ють ними по землі, хоч насправді це ракети протиповітряної оборони. У них теж доволі висока швидкість польоту – наші системи навіть не встигають їх засікти, а тому й не збивають.

Крім того, цією ж особливістю такого роду ракет користується й українська сторона, коли застосовує HIMARS по ворожій території. Річ у тім, що на малій ділянці польоту, на дальності до 100 кілометрів встигнути засікти, а отже і збити ракету практично неможливо. Світан наголосив, що це – неможливо в принципі, незалежно від того натівська система чи наша.

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