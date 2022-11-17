Почему ПВО Польши не успела среагировать на ракетную угрозу: объяснение военного эксперта
В ходе массированной атаки по Украине 15 ноября две ракеты упали на территорию соседней Польши. В настоящий момент наиболее вероятной называют версию о том, что это были ракеты украинского ПВО, которые сбивали российские "Калибры" и Х-101.
Ракету ПВО очень тяжело сбить
Возможно, именно поэтому ПВО Польши и не смогла отреагировать на угрозу для своей территории. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан.
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Он объяснил, что отреагировать на противоракету действительно тяжело, ведь у нее очень большая скорость прилета – больше, чем у ракеты, которую она сбивает, а иногда и в несколько раз. Соответственно и сбить ракету ПВО – задача высокой сложности.
Попутно Свитан добавил, что также сложно и даже почти невозможно сбить ракеты С-300, которые россияне используют для атак, бьют ими по земле, хотя на самом деле это ракеты противовоздушной обороны. У них тоже достаточно высокая скорость полета – наши системы даже не успевают их засечь, а потому и не сбивают.
Кроме того, этой же особенностью такого рода ракет пользуется и украинская сторона, применяя HIMARS по вражеской территории. Дело в том, что на малом участке полета, на дальности до 100 километров успеть засечь, а значит, и сбить ракету практически невозможно. Свитан подчеркнул, что это невозможно в принципе, независимо от того натовская система или наша.
Полный стрим с Романом Свитаном: смотрите видео
Чьи ракеты попали в Польшу
- Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что существует вероятность того, что в воздушное пространство страны попала ракета украинского ПВО, но была произведена в России. Сейчас проводят экспертизу, чтобы определить точно.
- Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что все доказательства есть на месте падения ракет, поэтому делать предварительные выводы нет смысла. Обломки могут принадлежать как России, так и Украине или обеим сторонам, поэтому нужно дождаться результатов экспертизы.
- В то же время, украинская сторона просит предоставить ей доступ к месту падения ракет, чтобы изучать инцидент совместными усилиями. Кроме того, Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что Украина готова передать доказательства российского следа.
- Между тем, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не сомневается – это была не украинская ракета или не украинский ракетный удар.