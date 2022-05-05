Чому в Україні не можна дозволити вільний продаж пального: Куюн пояснив причину

Через дефіцит пального в Україні деякі мережі АЗС ввели обмеження на продажу пального. Також треба мати мобільні додатки, щоб мати можливість заправити більше бензину.

Такі невеликі перепони роблять для того, аби якомога більше людей, які цього справді потребують, отримали пальне. Про це 24 каналу сказав директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Увага Дефіцит пального в Україні: коли ситуація стабілізується

За його словами, якщо зараз дозволити вільний продаж пального, то заправки спустошать за годину.

"Мені сьогодні один директор великої мережі розповідав, що люди їздять з 200-літровими порожніми діжками на заправки. Однак навіть не думають, як їх можна буде забрати", – зазначив Куюн.

Тобто спрацьовує людський фактор.

Головне про дефіцит пального

Останніми днями на АЗС України трапився дефіцит пального. Однак експерти переконані, що для важливих категорій суспільства – армії та бізнесу, який постачає товари – пального вистачить.

29 квітня у Міністерстві економіки повідомили, що дефіцит зникне за тиждень. Однак ціна на пальне може зрости.

В Мінекономіки ще 29 квітня запевнили, що вже за тиждень проблему з дефіцитом розв'яжуть, хоч ціни трохи й зростуть. Водночас експерти вважають, що на розв'язання проблеми піде більше часу.

За оцінками Консалтингової групи А-95, для нормалізації ситуації потрібно приблизно місяць. Тобто вже до червня 2022 року ситуація із пальним буде кращою.

В уряді теж обіцяють вже найближчим часом вивести на ринок 70 тисяч тонн бензину і 40 тисяч тонн дизелю. Постійна співпраця з партнерами, щоб розв'язати цю проблему з дефіцитом пального, триває.

Зауважимо, що Україна постачає пальне переважно з Польщі, Румунії та Словаччини. Однак нещодавно серед імпортерів з'явилися і країни Західної Європи, які раніше не постачали нам нафту.