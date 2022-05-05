Почему в Украине нельзя разрешить свободную продажу горючего, – Куюн объяснил причину

Из-за дефицита топлива в Украине некоторые сети АЗС ввели ограничения на продажи горючего. Также нужно иметь мобильные приложения, чтобы иметь возможность заправить больше бензина.

Такие небольшие препятствия делают для того, чтобы как можно больше людей, нуждающихся в этом, получили горючее. Об этом 24 каналу сказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

Внимание Дефицит горючего в Украине: когда ситуация стабилизируется

По его словам, если сейчас разрешить свободную продажу топлива, то заправки опустошат через час.

"Мне сегодня один директор большой сети рассказывал, что люди ездят с 200-литровыми пустыми бочками на заправки. Однако даже не думают, как их можно будет унести", – отметил Куюн.

То есть, срабатывает человеческий фактор.

Главное о дефиците топлива

Заметим, что Украина поставляет топливо преимущественно из Польши, Румынии и Словакии. Однако недавно среди импортеров появились и страны Западной Европы, ранее не поставлявшие нам нефть.