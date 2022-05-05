Почему в Украине нельзя разрешить свободную продажу горючего, – Куюн объяснил причину
Из-за дефицита топлива в Украине некоторые сети АЗС ввели ограничения на продажи горючего. Также нужно иметь мобильные приложения, чтобы иметь возможность заправить больше бензина.
Такие небольшие препятствия делают для того, чтобы как можно больше людей, нуждающихся в этом, получили горючее. Об этом 24 каналу сказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.
Внимание Дефицит горючего в Украине: когда ситуация стабилизируется
По его словам, если сейчас разрешить свободную продажу топлива, то заправки опустошат через час.
"Мне сегодня один директор большой сети рассказывал, что люди ездят с 200-литровыми пустыми бочками на заправки. Однако даже не думают, как их можно будет унести", – отметил Куюн.
То есть, срабатывает человеческий фактор.
Главное о дефиците топлива
- В последние дни на АЗС Украины произошел дефицит горючего. Однако эксперты убеждены, что для важных категорий общества – армии и бизнеса, поставляющего товары – горючего хватит.
- 29 апреля в Министерстве экономики сообщили, что дефицит исчезнет через неделю. Однако цена на горючее может возрасти.
- В Минэкономики еще 29 апреля заверили, что уже через неделю проблему с дефицитом решат, хотя цены немного и возрастут. В то же время эксперты считают, что на решение проблемы уйдет больше времени.
- По оценкам Консалтинговой группы А-95, для нормализации ситуации требуется примерно месяц. То есть уже к июню 2022 года ситуация с горючим будет лучше.
- В правительстве тоже обещают уже в ближайшее время вывести на рынок 70 тысяч тонн бензина и 40 тысяч тонн дизеля. Постоянное сотрудничество с партнерами, чтобы решить проблему с дефицитом топлива, продолжается.
Заметим, что Украина поставляет топливо преимущественно из Польши, Румынии и Словакии. Однако недавно среди импортеров появились и страны Западной Европы, ранее не поставлявшие нам нефть.Внимание! Основной проблемой дефицита разные энергетические эксперты называют госрегулирование от государства. Сейчас выбор стоит между принятыми ценами, но с дефицитом топлива и высокими ценами с полными баками.