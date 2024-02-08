Навіть попри шторм: Гуменюк пояснила, чому росіяни вивели в море корабель з "Калібрами"

Російські окупанти економлять крилаті ракети "Калібр" морського базування. Проте вони не перестають випробовувати засоби української протиповітряної оборони та готуються до нових атак.

Про це 24 Каналу розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, додавши, що ворог використовує тактичну авіацію. Зокрема ввечері 8 лютого вдалося збити керовану авіаційну ракету Х-59, яка летіла на Дніпропетровщину.

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"Ворог намагався продемонструвати силу, тому навіть попри шторм, коли погода стає трішки кращою, він вивів надводний ракетоносій – фрегат "Адмірал Макаров", 8 ракет типу "Калібр" готові до застосування" – розповіла Наталія Гуменюк.

Це означає, що окупанти планують втримувати напругу в Чорному морі. Це вони роблять, використовуючи тактичну авіацію. Наприклад, ракету Х-59 випустили з моря для атаки на Дніпропетровщину. Такі факти є свідченням того, що ворог не припинить свій терор і не перестане випробовувати системи та підрозділи протиповітряної оборони України.

Також це можна пов'язати з бажанням тримати нас в постійній напрузі, та з пошуком нових маршрутів руху снарядів, ракет або дронів під час наступних атак,

– додала Гуменюк.

За її словами, цілком очевидно, що наступні атаки будуть. Ворогу тільки потрібен час, щоб акумулювати свої зусилля. Україна вже спостерігала за рухом вантажних бортів з Тегерану до Москви. Це також може бути пов'язано з постачанням частин, з яких окупанти вже на своїй території збирають дрони-камікадзе, або з постачанням уже готових виробів.

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