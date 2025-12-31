"Чорне море зникає?": чому вода на узбережжі відступила на сотні метрів
- Вода на узбережжі Чорного моря відступила через потужні північно-східні вітри та високий атмосферний тиск.
- Для екосистеми це є стресом, але загрози катастрофи немає, оскільки вода повернеться, як тільки зміниться напрямок вітру.
На узбережжі Чорного моря вода відступила на десятки, а місцями й сотні метрів. Причиною цього природного явища стали потужні північно-східні вітри.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну екологічну інспекцію Південно-Західного округу.
Читайте також Наслідки атаки Росії: Братчук пояснив появу плям у морі біля узбережжя Одеси
Що відбувається з морем?
На узбережжі Чорного моря вода оголила каміння, піщані мілини та ділянки морського дна. У соцмережах це називають "відливом", однак, за словами фахівців, класичних припливів тут майже немає.
Насправді ж причиною стали північно-східні вітри, які здувають верхній шар води у відкрите море. Ситуацію також посилює високий атмосферний тиск: кожен зайвий гектопаскаль "опускає" рівень води приблизно на 1 сантиметр.
Окрім цього, маловодність 2025 року та менший притік річок (Дунай, Дніпро, Дністер, Південний Буг) робить рівень моря чутливішим до погодних коливань, а сухе й холодне повітря додатково прискорює випаровування.
Для екосистеми це певний стрес: оголюються місця проживання дрібних морських мешканців, але загрози катастрофи немає. Як тільки вітер змінить напрямок, море повернеться до берега,
– пояснили в Державній екологічній інспекції.
Спеціалісти додали, що це природне явище справді виглядає дивно, однак не є аномалією.
У Чорному морі з'явилися маслянисті плями
Нещодавно в акваторії Чорного моря на Одещині зафіксували маслянисті плями: витік соняшникової олії у воду стався внаслідок влучань по об'єктах зберігання. Попри встановлення захисних бар'єрів, повністю локалізувати витік не вдалося.
Через постійні повітряні тривоги та ракетні удари, зокрема балістикою, роботи з ліквідації наслідків доводилося переривати, що й призвело до потрапляння речовини в море.
За словами спеціалістів, головним екологічним наслідком потрапляння олії в море є покриття води плівкою, що припиняє обмін киснем між атмосферою та морським середовищем.