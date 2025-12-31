"Чорне море зникає?": чому вода на узбережжі відступила на сотні метрів

На узбережжі Чорного моря вода відступила на десятки, а місцями й сотні метрів. Причиною цього природного явища стали потужні північно-східні вітри.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну екологічну інспекцію Південно-Західного округу.

Що відбувається з морем?

На узбережжі Чорного моря вода оголила каміння, піщані мілини та ділянки морського дна. У соцмережах це називають "відливом", однак, за словами фахівців, класичних припливів тут майже немає.

Насправді ж причиною стали північно-східні вітри, які здувають верхній шар води у відкрите море. Ситуацію також посилює високий атмосферний тиск: кожен зайвий гектопаскаль "опускає" рівень води приблизно на 1 сантиметр.

Окрім цього, маловодність 2025 року та менший притік річок (Дунай, Дніпро, Дністер, Південний Буг) робить рівень моря чутливішим до погодних коливань, а сухе й холодне повітря додатково прискорює випаровування.

Для екосистеми це певний стрес: оголюються місця проживання дрібних морських мешканців, але загрози катастрофи немає. Як тільки вітер змінить напрямок, море повернеться до берега,

– пояснили в Державній екологічній інспекції.

Спеціалісти додали, що це природне явище справді виглядає дивно, однак не є аномалією.

