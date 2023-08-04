ЗСУ зможуть навести лад у Чорному морі: наскільки вразливий російський флот

В Чорному морі дедалі частіше трапляються дуже приємні для України, але дуже неприємні для Росії інциденти. Ворожі кораблі потрапляють під атаки дронами.

Росія намагається залякувати увесь світ, зокрема обстрілами портової інфраструктури. Однак все частіше вони отримують по заслугах у Чорному морі. Про це 24 Каналу розповів керівник безпекових програм Центру Глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук.

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Атака на два російські судна

Нещодавно трапився цікавий інцидент в південно-західній частині Чорного моря. Росіяни заявили, що начебто невідомі дрони атакували патрульні кораблі "Котов" і "Биков".

"Насправді там ще було судно "Спарта IV". Воно якраз везло зброю Росії з Сирії. Ходять вперті чутки, що в росіян є загиблі. Нічого не потопили, але потопимо. Тільки ЗСУ можуть навести лад в Чорному морі", – підкреслив Лакійчук.

Міноборони Росії заявляло, що атаку безпілотників начебто відбили. Однак згодом з'явились перехоплення, в який представники екіпажу цих кораблів про порятунок та допомогу.

Речник Військово-морських сил ЗСУ заявив, що до цього не причетна Україна. Дмитро Плетенчук додав, що таких дронів на озброєнні ВМС ЗСУ немає.

Павло Лакійчук про ситуацію в Чорному морі: дивіться відео

Нещасливе місце для Чорноморського флоту

Варто також додати, що в тому районі, де з суднами "Котов" та "Биков" щось відбулось, вже не вперше трапляються дивні інциденти. Місяць тому "пригоди" були у розвідувального корабля Приазов'я – у нього в кормі щось вибухало.

Два місяці тому там був "Іван Хурс" – йому пощастило іще менше. Долю крейсера "Москва" пам'ятають усі.

Після усіх цих пригод росіяни втікають із нашого Чорного моря, з північно-західної частини моря. Втікають до Севастополя, закриваються боновими загородженнями. Втікають до Феодосії й далі – до Новоросійська,

– розповів Лакійчук.

Чорноморський флот з 2014 року переважно базувався в Севастополі. Однак тепер йому там місця не знаходять. Тож його мусять перебазовувати. Зокрема, до Новоросійська.

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Погрожують всьому світу

Водночас Росія продовжує обстрілювати портову інфраструктуру України, зокрема й на Дунаї. Зауважимо, це недалеко від Румунії та країн НАТО відповідно. Президент Румунії Клаус Йоганніс назвав такі удари "неприйнятними" в безпосередній близькості від його країни.

Зерновий шантаж – це шантаж не лише України чи навіть Заходу. Це шантаж усього світу. Росія як терорист у такий спосіб вимагає у світу прийняти її умови – капітуляцію України. "Або ви їсте, або ми знищимо Україну",

– зауважив Павло Лакійчук.

Варто визнати, що це має певний результат. Основні маршрути зернового коридору є пустими, там немає жодних суден. З Босфору до Новоросійська постійно перебуває колона танкерів, що перевозить російську контрабандну нафту.

Натомість з Криму до Туреччини йдуть судна з викраденим українським зерном. У зворотному напрямку – до Новоросійська прямують судна допоміжного флоту Росії, які з Сирії везуть зброю та боєприпаси.

"Хто цьому може запобігти? Лише Збройні Сили України", – наголосив Лакійчук.

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