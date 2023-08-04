ВСУ смогут навести порядок в Черном море: насколько уязвим российский флот
В Черном море все чаще встречаются очень приятные для Украины, но очень неприятные для России инциденты. Вражеские корабли попадают под атаки дронами.
Россия пытается запугать весь мир, в частности, обстрелами портовой инфраструктуры. Однако все чаще они получают по заслугам в Черном море. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель программ безопасности Центра Глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.
Вас заинтересует "Оленегорский горняк" тонет после атаки дрона: все, что известно об операции СБУ и ВМС
Атака на два российских судна
Недавно произошел интересный инцидент в юго-западной части Черного моря. Россияне заявили, что якобы неизвестные дроны атаковали патрульные корабли "Котов" и "Быков".
"На самом деле там еще было судно "Спарта IV". Оно как раз везло оружие России из Сирии. Ходят упрямые слухи, что у россиян есть погибшие. Ничего не потопили, но потопим. Только ВСУ могут навести порядок в Черном море", – подчеркнул Лакийчук.
Минобороны России заявляло, что атаку беспилотников вроде бы отразили. Однако впоследствии появились перехваты, в которые представители экипажа этих кораблей о спасении и помощи.
Павел Лакийчук о ситуации в Черном море: смотрите видео
Несчастливое место для Черноморского флота
Стоит также добавить, что в том районе, где с судами Котов и Быков что-то произошло, уже не впервые случаются странные инциденты. Месяц назад "приключения" были у разведывательного корабля Приазовья – у него в корме что-то взрывалось.
Два месяца назад там был Иван Хурс – ему повезло еще меньше. Судьбу крейсера "Москва" помнят все.
После всех этих приключений россияне бегут из Черного моря, с северо-западной части моря. Убегают в Севастополь, закрываются боновыми заграждениями. Убегают в Феодосию и дальше – в Новороссийск,
– рассказал Лакийчук.
Черноморский флот с 2014 года в основном базировался в Севастополе. Однако теперь ему там места не находят. Поэтому его должны перебазировать. В частности, в Новороссийск.
Смотрите также Попадание в корабль "Василий Бех": за Кобзоном последовали полковник и еще 6 военных
Угрожают всему миру
В то же время, Россия продолжает обстреливать портовую инфраструктуру Украины, в том числе и на Дунае. Заметим, что это недалеко от Румынии и стран НАТО соответственно. Президент Румынии Клаус Иоганнис назвал такие удары "неприемлемыми" в непосредственной близости от его страны.
Зерновой шантаж – это шантаж не только Украины или Запада. Это шантаж всего мира. Россия, как террорист, таким образом требует в мире принять ее условия – капитуляцию Украины. "Или вы едите, или мы уничтожим Украину",
– заметил Павел Лакийчук.
Следует признать, что это имеет определенный результат. Основные маршруты зернового коридора пусты, там нет никаких судов. Из Босфора в Новороссийск постоянно находится колонна танкеров, перевозящая российскую контрабандную нефть.
Из Крыма в Турцию идут суда с украденным украинским зерном. В обратном направлении – в Новороссийск направляются суда вспомогательного флота России, которые из Сирии везут оружие и боеприпасы.
"Кто это может предотвратить? Только Вооруженные Силы Украины", – подчеркнул Лакийчук.
Ситуация в Черном море: последние новости
- СБУ провела спецоперацию в бухте Новороссийска. Морскими дронами атаковали корабль "Оленегорский горняк". Судно получило серьезную пробоину, поэтому не может выполнять свои боевые задачи.
- В то же время в ОК "Юг" сообщили, что Россия вывела в Черное море. 17 кораблей, 2 из которых – ракетоносители. Большую корабельную группировку могут использовать для провокаций.
- 24 июля украинский порт "Рени" на Дунае массированно атаковали дронами. Это произошло в 200 километрах от Румынии, члена НАТО. 2 августа удары по украинским портам Дуная повторились. На этот раз от атаки пострадал порт Измаил, расположенный вблизи румынской границы.