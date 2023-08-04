Росія намагається залякувати увесь світ, зокрема обстрілами портової інфраструктури. Однак все частіше вони отримують по заслугах у Чорному морі. Про це 24 Каналу розповів керівник безпекових програм Центру Глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук.

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Атака на два російські судна

Нещодавно трапився цікавий інцидент в південно-західній частині Чорного моря. Росіяни заявили, що начебто невідомі дрони атакували патрульні кораблі "Котов" і "Биков".

"Насправді там ще було судно "Спарта IV". Воно якраз везло зброю Росії з Сирії. Ходять вперті чутки, що в росіян є загиблі. Нічого не потопили, але потопимо. Тільки ЗСУ можуть навести лад в Чорному морі", – підкреслив Лакійчук.

Міноборони Росії заявляло, що атаку безпілотників начебто відбили. Однак згодом з'явились перехоплення, в який представники екіпажу цих кораблів про порятунок та допомогу.

Зверніть увагу! Речник Військово-морських сил ЗСУ заявив, що до цього не причетна Україна. Дмитро Плетенчук додав, що таких дронів на озброєнні ВМС ЗСУ немає.

Павло Лакійчук про ситуацію в Чорному морі: дивіться відео

Нещасливе місце для Чорноморського флоту

Варто також додати, що в тому районі, де з суднами "Котов" та "Биков" щось відбулось, вже не вперше трапляються дивні інциденти. Місяць тому "пригоди" були у розвідувального корабля Приазов'я – у нього в кормі щось вибухало.

Два місяці тому там був "Іван Хурс" – йому пощастило іще менше. Долю крейсера "Москва" пам'ятають усі.

Після усіх цих пригод росіяни втікають із нашого Чорного моря, з північно-західної частини моря. Втікають до Севастополя, закриваються боновими загородженнями. Втікають до Феодосії й далі – до Новоросійська,

– розповів Лакійчук.

Чорноморський флот з 2014 року переважно базувався в Севастополі. Однак тепер йому там місця не знаходять. Тож його мусять перебазовувати. Зокрема, до Новоросійська.

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Погрожують всьому світу

Водночас Росія продовжує обстрілювати портову інфраструктуру України, зокрема й на Дунаї. Зауважимо, це недалеко від Румунії та країн НАТО відповідно. Президент Румунії Клаус Йоганніс назвав такі удари "неприйнятними" в безпосередній близькості від його країни.

Зерновий шантаж – це шантаж не лише України чи навіть Заходу. Це шантаж усього світу. Росія як терорист у такий спосіб вимагає у світу прийняти її умови – капітуляцію України. "Або ви їсте, або ми знищимо Україну",

– зауважив Павло Лакійчук.

Варто визнати, що це має певний результат. Основні маршрути зернового коридору є пустими, там немає жодних суден. З Босфору до Новоросійська постійно перебуває колона танкерів, що перевозить російську контрабандну нафту.

Натомість з Криму до Туреччини йдуть судна з викраденим українським зерном. У зворотному напрямку – до Новоросійська прямують судна допоміжного флоту Росії, які з Сирії везуть зброю та боєприпаси.

"Хто цьому може запобігти? Лише Збройні Сили України", – наголосив Лакійчук.

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