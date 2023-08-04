Россия пытается запугать весь мир, в частности, обстрелами портовой инфраструктуры. Однако все чаще они получают по заслугам в Черном море. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель программ безопасности Центра Глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

Вас заинтересует "Оленегорский горняк" тонет после атаки дрона: все, что известно об операции СБУ и ВМС

Атака на два российских судна

Недавно произошел интересный инцидент в юго-западной части Черного моря. Россияне заявили, что якобы неизвестные дроны атаковали патрульные корабли "Котов" и "Быков".

"На самом деле там еще было судно "Спарта IV". Оно как раз везло оружие России из Сирии. Ходят упрямые слухи, что у россиян есть погибшие. Ничего не потопили, но потопим. Только ВСУ могут навести порядок в Черном море", – подчеркнул Лакийчук.

Минобороны России заявляло, что атаку беспилотников вроде бы отразили. Однако впоследствии появились перехваты, в которые представители экипажа этих кораблей о спасении и помощи.

Обратите внимание! Спикер Военно-морских сил ВСУ заявил, что к этому непричастна Украина. Дмитрий Плетенчук добавил, что таких дронов на вооружении ВМС ВСУ нет.

Павел Лакийчук о ситуации в Черном море: смотрите видео

Несчастливое место для Черноморского флота

Стоит также добавить, что в том районе, где с судами Котов и Быков что-то произошло, уже не впервые случаются странные инциденты. Месяц назад "приключения" были у разведывательного корабля Приазовья – у него в корме что-то взрывалось.

Два месяца назад там был Иван Хурс – ему повезло еще меньше. Судьбу крейсера "Москва" помнят все.

После всех этих приключений россияне бегут из Черного моря, с северо-западной части моря. Убегают в Севастополь, закрываются боновыми заграждениями. Убегают в Феодосию и дальше – в Новороссийск,

– рассказал Лакийчук.

Черноморский флот с 2014 года в основном базировался в Севастополе. Однако теперь ему там места не находят. Поэтому его должны перебазировать. В частности, в Новороссийск.

Смотрите также Попадание в корабль "Василий Бех": за Кобзоном последовали полковник и еще 6 военных

Угрожают всему миру

В то же время, Россия продолжает обстреливать портовую инфраструктуру Украины, в том числе и на Дунае. Заметим, что это недалеко от Румынии и стран НАТО соответственно. Президент Румынии Клаус Иоганнис назвал такие удары "неприемлемыми" в непосредственной близости от его страны.

Зерновой шантаж – это шантаж не только Украины или Запада. Это шантаж всего мира. Россия, как террорист, таким образом требует в мире принять ее условия – капитуляцию Украины. "Или вы едите, или мы уничтожим Украину",

– заметил Павел Лакийчук.

Следует признать, что это имеет определенный результат. Основные маршруты зернового коридора пусты, там нет никаких судов. Из Босфора в Новороссийск постоянно находится колонна танкеров, перевозящая российскую контрабандную нефть.

Из Крыма в Турцию идут суда с украденным украинским зерном. В обратном направлении – в Новороссийск направляются суда вспомогательного флота России, которые из Сирии везут оружие и боеприпасы.

"Кто это может предотвратить? Только Вооруженные Силы Украины", – подчеркнул Лакийчук.

Ситуация в Черном море: последние новости