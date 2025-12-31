Укр Рус
24 Канал Новини України У Дачному на Дніпропетровщині підняли прапор України
31 грудня, 16:29
3

У Дачному на Дніпропетровщині підняли прапор України

Надія Батюк
Основні тези
  • Українські захисники утримують село Дачне у Дніпропетровській області.
  • Військових з українським прапором зафіксували з дрона.

Українські захисники продовжують утримувати село Дачне у Дніпропетровській області. Нещодавно військових з українським прапором зафіксували з дрона.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Угрупування військ "Схід".

Дивіться також ЗСУ просуваються на трьох напрямках: звіт і карти фронту ISW 

Що кажуть військові про ситуацію в Дачному?

Наразі у смузі оборони 9 армійського корпусу триває впевнене утримання населеного пункту Дачне. 

В Угрупуванні військ "Схід" зазначають, що підрозділи 46 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗС України тримають рубежі та щоденно зривають усі спроби російських окупантів просунутися вперед.

Українські військові підняли прапор у Дачному на Дніпропетровщині: відео Угрупування військ "Схід"

Кожна атака ворога – зупинена. Кожен штурм – із втратами для окупанта. Дачне – залишається українським. Залізом. Серцем. Духом,
 – написали там.

Коротко про головні події на фронті

  • Нещодавно російські війська просунулися на фронті в Сумській, Донецькій та Харківській областях. За даними DeepState, тривають активні бойові дії тривають з утворенням "сірих зон".

  • Проте українські захисники протидіють ворогу. Зокрема, вони мали просування на Сіверському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.

  • Головнокомандувач Олександр Сирський в інтерв'ю 24 Каналу заявив, що російські сили стикаються з проблемами у комплектуванні та втрачають більше особового складу, ніж здатні мобілізувати, водночас українські війська продовжують активні дії на всіх фронтах.