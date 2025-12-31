В Дачном на Днепропетровщине подняли флаг Украины
- Украинские защитники удерживают село Дачное в Днепропетровской области.
- Военных с украинским флагом зафиксировали с дрона.
Украинские защитники продолжают удерживать село Дачное в Днепропетровской области. Недавно военных с украинским флагом зафиксировали с дрона.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Группировку войск "Восток".
Что говорят военные о ситуации в Дачном?
Сейчас в полосе обороны 9 армейского корпуса продолжается уверенное удержание населенного пункта Дачное.
В Группировке войск "Восток" отмечают, что подразделения 46 отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины держат рубежи и ежедневно срывают все попытки российских оккупантов продвинуться вперед.
Украинские военные подняли флаг в Дачном на Днепропетровщине: видео Группировки войск "Восток"
Каждая атака врага – остановлена. Каждый штурм – с потерями для оккупанта. Дачное – остается украинским. Железом. Сердцем. Духом,
– написали там.
Коротко о главных событиях на фронте
Недавно российские войска продвинулись на фронте в Сумской, Донецкой и Харьковской областях. По данным DeepState, продолжаются активные боевые действия продолжаются с образованием "серых зон".
Однако украинские защитники противодействуют врагу. В частности, они имели продвижение на Северском, Александровском и Гуляйпольском направлениях.
Главнокомандующий Александр Сырский в интервью 24 Каналу заявил, что российские силы сталкиваются с проблемами в комплектовании и теряют больше личного состава, чем способны мобилизовать, одновременно украинские войска продолжают активные действия на всех фронтах.