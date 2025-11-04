Надзвичайно важливий візит: про що свідчить приїзд постпреда США в НАТО до Києва
- Посол США в НАТО Метью Вітакер відвідав Україну, що свідчить про активну комунікацію між Україною та НАТО.
- Обговорюється питання постачання далекобійної зброї Україні, ймовірно, це будуть не Tomahawk, а інші ракети.
Посол США в НАТО Метью Вітакер відвідав Україну та зустрівся з президентом Зеленським, що свідчить про активну комунікацію між Україною та НАТО. Тема далекобійної зброї активно обговорюється, і швидше за все, це будуть не Tomahawk.
Політолог Володимир Фесенко пояснив 24 Каналу, що хоча цей візит навряд чи призведе до кардинальних змін, важливішим є анонсоване прибуття американської делегації для розгляду українських військових потреб.
Яку роль відіграє Вітакер у рішенні щодо підтримки України?
Вітакер зараз є фактично одним із найпомітніших представників американської адміністрації в Європі.
Дуже важливо, що він приїхав в Україну. Це свідчить про інтенсивний переговорний процес між Україною і НАТО,
– підкреслив Фесенко.
Високопосадовці, відвідуючи Україну, краще розуміють її ситуацію, проте Вітакер лише виконавець, тоді як ключові політичні позиції визначає Трамп.
Експерт вважає, що Вітакер опосередковано впливає на рішення США щодо підтримки України, хоча не безпосередньо на переговорний процес.
"Якщо він так часто публічно виступає, то йому явно дають на це дозвіл. А це означає, що його статус вищий за статус звичайного посла. І це важливо, бо США зберігають активну роль у НАТО", – пояснив Фесенко.
Чи отримає Україна зброю від США?
Наразі Вітакер відповідає за реалізацію схеми постачання зброї в Україну через НАТО, де альянс виступає технічним посередником між європейським фінансуванням і американським озброєнням.
"Цей візит дійсно важливий, хоча – будемо реалістами – він навряд чи призведе до кардинальних рішень", – наголосив політолог.
Вже анонсували приїзд американської делегації до України, яка розглядатиме низку військових потреб країни, зокрема питання постачання далекобійної зброї.
Швидше за все, це будуть не Tomahawk, а інші ракети. Але головне – щоб над цим питанням працювали та врешті-решт вирішили,
– підсумував Фесенко.
Що відомо про постачання зброї від союзників?
Німеччина поставила Україні нові системи Patriot, здатні ефективно відбивати балістичні ракети. Авіаексперт підкреслив важливість розгортання протиракетного захисту для відсічі комбінованих атак та забезпечення безпеки України та Європи.
Велика Британія передала Україні чергову партію ракет Storm Shadow для застосування проти Росії перед зимовим періодом. Українські військові вже використовували ракети Storm Shadow для ударів по території Росії.
Пентагон повідомив, що передача ракет Tomahawk Україні не зменшить обороноздатність США, відкриваючи шлях для політичного рішення. Дональд Трамп використовує тему Tomahawk як політичний важіль для тиску на Путіна, хоча наразі це залишається на рівні заяв.