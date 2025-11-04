Політолог Володимир Фесенко пояснив 24 Каналу, що хоча цей візит навряд чи призведе до кардинальних змін, важливішим є анонсоване прибуття американської делегації для розгляду українських військових потреб.

Яку роль відіграє Вітакер у рішенні щодо підтримки України?

Вітакер зараз є фактично одним із найпомітніших представників американської адміністрації в Європі.

Дуже важливо, що він приїхав в Україну. Це свідчить про інтенсивний переговорний процес між Україною і НАТО,

– підкреслив Фесенко.

Високопосадовці, відвідуючи Україну, краще розуміють її ситуацію, проте Вітакер лише виконавець, тоді як ключові політичні позиції визначає Трамп.

Експерт вважає, що Вітакер опосередковано впливає на рішення США щодо підтримки України, хоча не безпосередньо на переговорний процес.

"Якщо він так часто публічно виступає, то йому явно дають на це дозвіл. А це означає, що його статус вищий за статус звичайного посла. І це важливо, бо США зберігають активну роль у НАТО", – пояснив Фесенко.

Чи отримає Україна зброю від США?

Наразі Вітакер відповідає за реалізацію схеми постачання зброї в Україну через НАТО, де альянс виступає технічним посередником між європейським фінансуванням і американським озброєнням.

"Цей візит дійсно важливий, хоча – будемо реалістами – він навряд чи призведе до кардинальних рішень", – наголосив політолог.

Вже анонсували приїзд американської делегації до України, яка розглядатиме низку військових потреб країни, зокрема питання постачання далекобійної зброї.

Швидше за все, це будуть не Tomahawk, а інші ракети. Але головне – щоб над цим питанням працювали та врешті-решт вирішили,

– підсумував Фесенко.

