Политолог Владимир Фесенко объяснил 24 Каналу, что хотя этот визит вряд ли приведет к кардинальным изменениям, важнее анонсированное прибытие американской делегации для рассмотрения украинских военных потребностей.

Какую роль играет Уитакер в решении о поддержке Украины?

Уитакер сейчас является фактически одним из самых заметных представителей американской администрации в Европе.

Очень важно, что он приехал в Украину. Это свидетельствует об интенсивном переговорном процессе между Украиной и НАТО,

– подчеркнул Фесенко.

Высокопоставленные чиновники, посещая Украину, лучше понимают ее ситуацию, однако Уитакер лишь исполнитель, тогда как ключевые политические позиции определяет Трамп.

Эксперт считает, что Уитакер косвенно влияет на решение США по поддержке Украины, хотя не непосредственно на переговорный процесс.

"Если он так часто публично выступает, то ему явно дают на это разрешение. А это означает, что его статус выше статуса обычного посла. И это важно, потому что США сохраняют активную роль в НАТО", – объяснил Фесенко.

Получит ли Украина оружие от США?

Сейчас Витакер отвечает за реализацию схемы поставок оружия в Украину через НАТО, где альянс выступает техническим посредником между европейским финансированием и американским вооружением.

"Этот визит действительно важен, хотя – будем реалистами – он вряд ли приведет к кардинальным решениям", – подчеркнул политолог.

Уже анонсировали приезд американской делегации в Украину, которая будет рассматривать ряд военных потребностей страны, в частности вопрос поставки дальнобойного оружия.

Скорее всего, это будут не Tomahawk, а другие ракеты. Но главное – чтобы над этим вопросом работали и в конце концов решили,

– подытожил Фесенко.

Что известно о поставках оружия от союзников?