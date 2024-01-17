Франція надасть Україні ракети SCALP: чи можливий дозвіл на удари по Росії
Найближчими тижнями Україна може отримати від Франції 40 ракет дальнього радіуса дії SCALP і кілька сотень бомб. Еммануель Макрон анонсував поїздку до Києва у лютому, де планує підписати двосторонню безпекову угоду.
Заступник директора Центру досліджень армії Михайло Самусь пояснив 24 Каналу, як саме відбуваються рішення щодо передачі Україні далекобійної зброї.
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"Що стосується готовності наших партнерів, і тим більше дозволяти чи ні бити по Росії своєю зброєю, тут все ж таки більше політичних аспектів в кожній країні ЄС, НАТО. Кожен з політиків намагається орієнтуватися на свого виборця", – зазначив Самусь.
Політичні аспекти важливих рішень
За словами експерта з досліджень армії, наразі вагому активність проявляють політики радикальних настроїв, які говорять про "втягування" ЄС та НАТО у прямий конфлікт з Росією. Вони вважають, що це може стати катастрофою для Європи.
"Адміністрація Джо Байдена постійно підкреслює, що вони намагаються уникнути прямого конфлікту з Росією, що це їхнє основне завдання. Я не знаю, чому вони цього бояться. Кажуть, що такі настрої є у кількох представників адміністрації Байдена. Вони ще живуть у світі, де є якісь "джентльменські домовленості" між СРСР та США", – сказав він.
Утім, сучасна Росія – кримінальна, бандитська, олігархічна псевдодержава. І з нею не можна гратися у якісь "джентльменські ігри". А ідея, що країнам НАТО та ЄС вдасться уникнути конфлікту з Росією – це ілюзія.
"Тому я думаю, що нам все ж таки не будуть дозволяти бити західною зброєю по Росії саме через те, що існує таке загальне розуміння, що це може призвести до прямого конфлікту з Росією. Я вважаю, що цього їм (країнам НАТО та ЄС – 24 Канал) не вдасться уникнути. І це буде насправді катастрофою, якщо вони не будуть до цього готові в збройному і психологічному плані", – додав Самусь.
Зазначимо, улітку 2023 року Франція вже передавала Україні ракети SCALP. Вони є аналогом британських Storm Shadow.
Про які основні далекобійні ракети мовилося раніше
- Ракети SCALP можуть долати відстань у понад 500 кілометрів і летять на досить низькій відстані у 30 – 40 кілометрів. Експортний варіант ракети може бити на відстань у 250 кілометрів, що дозволяє покрити майже всю окуповану територію України.
- Разом із SCALP Україна використовує і Storm Shadow. Це дозвукові ракети і їх можна збивати зенітними засобами. Утім, завдяки тактичним прийомам, які використовують наші пілоти, вони долітають до заданих цілей.
- Ракета ATACMS – американська тактична балістична ракета класу "земля – земля". Її складно збити, а її власна дальність сягає 300 кілометрів. Вони теж необхідні Україні, аби збільшити кількість уражених цілей на відстань понад 70 кілометрів.