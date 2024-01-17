Заступник директора Центру досліджень армії Михайло Самусь пояснив 24 Каналу, як саме відбуваються рішення щодо передачі Україні далекобійної зброї.

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"Що стосується готовності наших партнерів і тим більше дозволяти чи ні бити по Росії своєю зброєю, тут все ж таки більше політичних аспектів в кожній країні ЄС, НАТО. Кожен з політиків намагається орієнтуватися на свого виборця", – зазначив Самусь.

Політичні аспекти важливих рішень

За словами експерта з досліджень армії, наразі вагому активність проявляють політики радикальних настроїв, які говорять про "втягування" ЄС та НАТО у прямий конфлікт з Росією. Вони вважають, що це може стати катастрофою для Європи.

"Адміністрація Джо Байдена постійно підкреслює, що вони намагаються уникнути прямого конфлікту з Росією, що це їхнє основне завдання. Я не знаю, чому вони цього бояться. Кажуть, що такі настрої є у кількох представників адміністрації Байдена. Вони ще живуть в світі, де є якісь "джентльменські домовленості" між СРСР та США", – сказав він.

Утім, сучасна Росія – кримінальна, бандитська, олігархічна псевдодержава. І з нею не можна гратися у якісь "джентльменські ігри". А ідея, що країнам НАТО та ЄС вдасться уникнути конфлікту з Росією – це ілюзія.

"Тому я думаю, що нам все ж таки не будуть дозволяти бити західною зброєю по Росії саме через те, що існує таке загальне розуміння, що це може призвести до прямого конфлікту з Росією. Я вважаю, що цього їм (країнам НАТО та ЄС – 24 Канал) не вдасться уникнути. І це буде насправді катастрофою, якщо вони не будуть до цього готові в збройному і психологічному плані", – додав Самусь.

Зазначимо, улітку 2023 року Франція вже передавала Україні ракети SCALP. Вони є аналогом британських Storm Shadow.

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