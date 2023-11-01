Про це 24 Каналу заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він зауважив, що російська пропаганда постійно вигадує байки, що нібито ППО окупантів "збиває" ракети та авіацію ЗСУ.

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Ракети долітають до цілей

Юрій Ігнат зазначив, що Storm Shadow та SCALP, які використовують Повітряні сили ЗСУ – це дозвукові ракети. Їм можна збивати зенітними засобами.

Але тактичні прийоми, які використовують наші пілоти дозволяють ракетам долітати до своїх цілей. Можливо, не всі. Треба розуміти, що це війна, протиповітряний бій. Ворог буде вчитися на своїх помилках та робити певні висновки,

– пояснив він.

Російські окупанти атакують Україну комбінованими атаками: одночасно можуть летіти крилаті, балістичні ракети, безпілотники. Коли ЗСУ матимуть достатньо засобів, то завдадуть такого удару по ворогу у відповідь. Тоді загарбникам буде складно на тимчасово окупованих територіях.

Ігнат про ракети Storm Shadow та SCALP: дивіться відео

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