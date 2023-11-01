Об этом 24 Каналу заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он отметил, что российская пропаганда постоянно придумывает басни, что якобы ПВО оккупантов "сбивает" ракеты и авиацию ВСУ.

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Ракеты долетают до целей

Юрий Игнат отметил, что Storm Shadow и SCALP, которые используют Воздушные силы ВСУ – это дозвуковые ракеты. Им можно сбивать зенитными средствами.

Но тактические приемы, которые используют наши пилоты, позволяют ракетам долетать до своих целей. Может быть, не все. Надо понимать, что это война, противовоздушное сражение. Враг будет учиться на своих ошибках и делать определенные выводы,

– объяснил он.

Российские оккупанты атакуют Украину комбинированными атаками: одновременно могут лететь крылатые, баллистические ракеты, беспилотники. Если у ВСУ будет достаточно средств, то нанесут такой удар по врагу в ответ. Тогда захватчикам будет сложно на временно оккупированных территориях.

Игнат о ракетах Storm Shadow и SCALP: смотрите видео

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