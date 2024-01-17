Заместитель директора Центра исследований армии Михаил Самусь объяснил 24 Каналу, как именно проходят решения по передаче Украине дальнобойного оружия.

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"Что касается готовности наших партнеров и тем более позволять или нет бить по России своим оружием, здесь все-таки больше политических аспектов в каждой стране ЕС, НАТО. Каждый из политиков пытается ориентироваться на своего избирателя", – отметил Самусь.

Политические аспекты важных решений

По словам эксперта по исследованиям армии, весомую активность проявляют политики радикальных настроений, которые говорят о "втягивании" ЕС и НАТО в прямой конфликт с Россией. Они полагают, что это может стать катастрофой для Европы.

"Администрация Джо Байдена постоянно подчеркивает, что они пытаются избежать прямого конфликта с Россией, что это их основная задача. Я не знаю, почему они этого боятся. Говорят, что такие настроения есть у нескольких представителей администрации Байдена. Они еще живут в мире, где есть некие "джентльменские договоренности" между СССР и США", – сказал он.

Впрочем, современная Россия – криминальная, бандитская, олигархическая псевдодержава. И с ней нельзя играть в какие-то "джентльменские игры". А идея, что странам НАТО и ЕС удастся избежать конфликта с Россией, – это иллюзия.

"Поэтому я думаю, что нам все же не будут позволять бить западным оружием по России именно потому, что существует такое общее понимание, что это может привести к прямому конфликту с Россией. Я считаю, что этого им (странам НАТО и ЕС – 24 Канал) не удастся избежать. И это будет катастрофой, если они не будут к этому готовы в вооруженном и психологическом плане", – добавил Самусь.

Отметим, что летом 2023 года Франция уже передавала Украине ракеты SCALP. Они являются аналогом британских Storm Shadow.

О каких основных дальнобойных ракетах говорилось ранее