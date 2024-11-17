Куди може долетіти ATACMS: карта з радіусом дії далекобійних ракет

У ЗМІ повідомили, що Джо Байден дозволив Україні використовувати ракети ATACMS для ударів вглиб території Росії. Американські ракети мають радіус дії до 300 кілометрів.

Відтак, Україна може уразити десятки військових об'єктів на території країни-агресорки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мапи, опубліковані у мережі раніше.

До теми Україна зможе бити ракетами ATACMS по Росії: що відомо про цей вид зброї

Радіус дії ATACMS

Увечері 17 листопада журналісти NYT, посилаючись на власні джерела, заявили, що Джо Байден надав дозвіл Україні бити по Росії далекобійними ракетами ATACMS. Ракети, які Україна отримала від США в рамках військової допомоги, має максимальний радіус дії до 306 кілометрів. Так, під ударом можуть опинитися 10 регіонів Росії.



Радіус дії ракет ATACMS / Мапа "Скринька Пандори"

Раніше аналітики Інституту вивчення війни опублікували перелік об'єктів, які можуть уразити ракети ATACMS. Мовиться про 245 військових об'єктів, серед яких – 16 авіабаз. На них інтерактивній мапі також позначили склади, місця базування російських бригад і полків, штаби, командні пункти, військові заводи та низка інших об'єктів.



Об'єкти на території Росії в радіусі дії ATACMS / Скриншот мапи ISW

Варто наголосити, що об'єкти в тимчасово окупованому Криму також потрапляють в радіус ураження далекобійних ракет.

До слова, у ЗМІ повідомляють, що Франція і Британія теж дозволили Україні бити по Росії ракетами SCALP/Storm Shadow.