Куда может долететь ATACMS: карта с радиусом действия дальнобойных ракет

В СМИ сообщили, что Джо Байден разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь территории России. Американские ракеты имеют радиус действия до 300 километров.

Поэтому, Украина может поразить десятки военных объектов на территории страны-агрессора. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на карты, опубликованные в сети ранее.

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Радиус действия ATACMS

Вечером 17 ноября журналисты NYT, ссылаясь на собственные источники, заявили, что Джо Байден предоставил разрешение Украине бить по России дальнобойными ракетами ATACMS. Ракеты, которые Украина получила от США в рамках военной помощи, имеет максимальный радиус действия до 306 километров. Так, под ударом могут оказаться 10 регионов России.



Радиус действия ракет ATACMS / Карта "Ящик Пандоры"

Ранее аналитики Института изучения войны опубликовали перечень объектов, которые могут поразить ракеты ATACMS. Говорится о 245 военных объектах, среди которых – 16 авиабаз. На них интерактивной карте также обозначили склады, места базирования российских бригад и полков, штабы, командные пункты, военные заводы и ряд других объектов.



Объекты на территории России в радиусе действия ATACMS / Скриншот карты ISW

Стоит отметить, что объекты во временно оккупированном Крыму также попадают в радиус поражения дальнобойных ракет.

К слову, в СМИ сообщают, что Франция и Великобритания тоже разрешили Украине бить по России ракетами SCALP/Storm Shadow.