Політик, бізнесмен, ді-джей: біографія Давида Арахамії – глави фракції "Слуга народу"

Давид Арахамія – український політик, підприємець, глава фракції "Слуга народу". Він – один з наближених до президента Зеленського політиків і на початку повномасштабної війни брав участь в переговорах з Росією.

Кар'єру Давид Арахамія побудував досить стрімко. Починав свій шлях з консалтингової компанії, яку в 2013 році продав за 100 мільйонів доларів. 24 Канал зібрав головні факти з біографії Давида Арахамії.

Читайте також Найближча людина до президента і сірий кардинал: біографія глави ОП Андрія Єрмака

Місце народження та освіта

Давид Арахамія народився 23 травня 1979 року в Сочі (Росія), якийсь час жив у Грузії, а в 1992 році, рятуючись від війни в Абхазії, переїхав разом із батьками до Миколаєва.

Там Арахамія закінчив миколаївську загальноосвітню школу №36. Вивчав економіку в Європейському університеті, де здобув ступінь магістра. Пізніше додатково пройшов магістерську програму Professional Management в Open University London.

Бізнес та кар'єра

У 2002 році Давид Арахамія заснував IT-компанію "TemplateMonster", яка займалася розробкою сайтів, створенням та реалізацією шаблонів для вебсайтів. Уже у 2013 році він продав компанію за 100 мільйонів доларів. На той час Давид проживав у США.

Коли почалась Революція Гідності на Майдані Незалежності, Арахамія продав весь бізнес в США та повернувся до рідного Миколаєва, де став активним учасником протестів і волонтером.

У серпні 2014 року Арахамію призначили радником голови Миколаївської облдержадміністрації з питань волонтерської діяльності, у вересні – уповноваженим міністра оборони з питань закупівель, а вже через місяць одночасно радником міністра оборони та головою Ради волонтерів при Міністерстві оборони України.

У листопаді того ж року він став співзасновником Асоціації народних волонтерів України та куратором "волонтерського десанту" – групи волонтерів, які почали працювати в Міноборони.

І тільки у 2015 році Давид Арахамія, тоді ще громадянин Грузії, отримав українське громадянство.

У 2016 році стартував проєкт Давида Арахамії – вебплатформа Weblium.



Арахамія починав кар'єру з консалтингу / Фото з фейсбуку політика

Шлях у політиці

На дострокових парламентських виборах 2019 року Арахамія був обраний народним депутатом від президентської партії "Слуга народу", №4 у списку.

29 серпня 2019 року – став головою фракції "Слуга народу" у Верховній Раді ІХ скликання. Наразі у парламенті є членом комітету національної безпеки, оборони та розвідки.

Влітку 2019 року Зеленський призначив Арахамію на посаду одного з членів Наглядової ради при "Укроборонпромі".

До слова, з Володимиром Зеленським, за словами Арахамії, він познайомився тільки після виборів президента, на яких той переміг.



Арахамія познайомився із Зеленським уже після президентських виборів / Фото з фейсбуку Арахамії

Особисте життя

Давид Арахамія одружений вдруге. Має шістьох дітей.

Другу дружину політика звуть Вікторія. Подружжя виховує п'ятьох спільних дітей. Під час останніх пологів у 2019 році в подружжя народилася двійня. Від першого шлюбу в політика є син. Імена всіх дітей Давида Арахамії починаються на букву "Д": Давид, Даніель, Дана, Дарика, Демі та Денис.



Дружина Арахамії Вікторія разом із дітьми / Фото з фейсбука Давида Арахамії

Статки Арахамії: доходи, бізнес, декларації

Давид Арахамія має телеграм-канал , де публікує новини, важливу інформацію щодо ситуації в країні. фейсбуці Арахамія веде свій профіль під псевдонімом David Braun. Однак, наразі активність політика у цій соцмережі досить низька.

У зв'язку з тим, що під час воєнного стану декларувати доходи не обов'язково, актуальних даних про доходи Давида Арахамії немає. Водночас у 2020 році доходи сім'ї Арахамії сягали понад 1 мільйон 679 тисяч гривень, із них заробітна плата – 458 594 гривень і дохід його дружини від відчуження рухомого майна – 1 мільйон 100 тисяч гривень.

Згідно з декларацією народного депутата за 2020 рік, оприлюдненою на сайті Єдиного державного реєстру декларацій, на банківських рахунках Арахамія зберігає майже 647 тисяч 586 гривень, понад 326 тисяч доларів, а його дружина – 224 тисяч 789 гривень, 20 380 доларів.

Сім'я народного депутата також задекларувала готівкою понад 2 мільйони гривень, 900 тисяч доларів і 200 тисяч євро.

На політика записані дві квартири, дачний будинок, два нежитлових приміщення, чотири земельні ділянки. Його дружина Вікторія володіє будинком, земельною ділянкою та трьома квартирами.

Яке в Арахамії громадянство

Восени 2019 року Давида Арахамію звинуватили в тому, що він має подвійне громадянство: нібито він окрім українського паспорта має паспорт США.

Втім, документальних підтверджень цьому не знайшлося, а сам Арахамія категорично відкинув звинувачення.

Сексизм, Китай і вода в Крим: скандали, в які потрапляв Арахамія

Під час роботи у парламенті Давид Арахамія потрапляв у різні скандали – більші і менші. Один з них – сексистський – стався у 2020 році, коли в мережу злили відео, де він і його заступник Олександр Корнієнко під час робочої поїздки до Миколаєва нібито обговорюють свою колегу по фракції – Ірину Аллахвердієву, вживаючи сексистські висловлювання.

На відео Корнієнко й Арахамія спілкуються між собою, і, схоже, не знають, що мікрофони увімкнені і їхня бесіда йде в пряму трансляцію. На відео чутно, як Корнієнко вживав такі фрази, як "піддута, звичайно, трохи", "тон too much", "баба робоча… як корабельна сосна", "до президента заведеш таку і побачиш – він там оху**".

Згодом депутати заявили, що відео, мовляв, було змонтоване, а фрази вирвані з контексту і стосунку до Ірини Аллахвердієвої не мають.

Узагалі очільник парламентської фракції "Слуги народу" часто дозволяв собі неоднозначні висловлювання і досить часто вони потрапляли в об'єктив фотокореспондентів.У чатах Арахамія пропонував "відтиснути" "КВП Парковий”", звітував перед очільником ОП Андрієм Єрмаком за голосування щодо відставки міністрів. Іноді парламентар переходить на непарламентську лексику в листуваннях. Зокрема, він пропонував називати одну з партій "проросійськими бл*дями".

Ще однією досить обговорюваною ситуацією за участі Арахамії стала його заява про "наслідування досвіду Компартії Китаю в управлінні державою".

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв'ю китайським ЗМІ заявив, що політсила вважає Китайську Народну Республіку важливим стратегічним партнером і має намір перейняти досвід Комуністичної партії Китаю (КПК) в управління економікою та розбудові держави. Українці не зовсім зрозуміли це порівняння, адже в Китаї діє тотальна цензура, а представників етнічних меншин поневолюють у таборах і катують.

У 2020 році Арахамія узагалі сказав, що погодився би пустити воду в анексований Крим в обмін на поступки з боку президента Росії Володимира Путіна по Донбасу.

Згодом він вибачився за свою заяву. Ці слова збурили український політикум, а представники Меджлісу кримськотатарського народу назвали це "здачею народу".

Нагороди Арахамії

За волонтерську діяльність нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня. Що цікаво, нагороджував його ще п'ятий президент України Петро Порошенко – 23 серпня 2014 року.

Робота в час війни і переговори з Росією

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну Давид Арахамія зустрів в Києві, буквально на Банковій. Тоді, коли російські пропагандисти розганяли фейки, що представники української влади "розбіглись", "кинулись втікати" й інші подібні побрехеньки, Арахамія був в Офісі Президента.

25 лютого президент Володимир Зеленський записав відео з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, керівником ОП Андрієм Єрмаком, головою парламентської фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією і радником керівника ОП Михайлом Подоляком, у якому глава держави зазначив, що всі вони – у Києві і захищають Україну.

Згодом Давид Арахамія очолив українську делегацію на переговорах з Росією. Він, а також міністр оборони Олексій Резніков, радник глави ОП Михайло Подоляк, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін, депутат Рустем Умєров та заступник глави МЗС Микола Точицький їздили в район українсько-білоруського кордону для участі в переговорах з представниками Росії у перші дні війни.



Арахамія та Подоляк по дорозі на переговори / Фото з соцмереж політика

Ще тоді українська сторона розуміла, що переговори з агресором закінчаться нічим, але не спробувати не могли. Вимогою було негайне виведення російських військ з території України та припинення вогню.

Арахамія тоді заявляв, що переговори підуть або у потрібному Україні напрямку, або "як російський військовий корабель".

Уже згодом Давид Арахамія розповів, що під час переговорів росіяни постійно вели розвідку, робили психологічні портрети нашої делегації.

Нас було там 5 чи 6 людей, які сиділи за столом, в них теж було 5 чи 6 людей. А позаду від них було десь 30 людей, хтось з них робив наші психологічні портрети, хтось наглядав, якась розвідка була. А ми приїхали, просто сіли і позаду нас нікого немає,

– розповів Арахамія.

За його словами, було важко стримувати емоції, декілька разів українська сторона брала тайм-аут.



Зустріч української та російської сторін під час переговорів 28 лютого / Фото BelTA

Факти, які ви могли не знати про Арахамію

Усього у рамках переговорного процесу між сторонами було чотири зустрічі: три в Білорусі і одна в Туреччині. Як згодом зауважував міністр оборони Олексій Резніков, в перших трьох українські представники зовсім не відчували себе в безпеці і навіть сумнівалися, що повернуться додому.

Давид Арахамія брав участь у шоу "Битва екстрасенсів" – у 2018 році був гостем в одному з випусків.

Також політик має любов до музики – глава фракції "Слуга народу" Давида Арахамія виконав сет на закритій вечірці під час з'їзду "слуг" в Трускавці у 2021 році. Виступав під псевдонімом DJ David Braun.