Политик, бизнесмен, диджей: биография Давида Арахамии – главы фракции "Слуга народа"

Давид Арахамия – украинский политик, предприниматель, глава фракции "Слуга народа". Он – один из приближенных к президенту Зеленскому политиков и в начале полномасштабной войны участвовал в переговорах с Россией.

Карьеру Давид Арахамия построил достаточно быстро. Начинал свой путь с консалтинговой компании, которую в 2013 году продал за 100 миллионов долларов. 24 Канал собрал главные факты из биографии Давида Арахамии.

Читайте также Ближайший человек к президенту и серый кардинал: биография главы ОП Андрея Ермака

Место рождения и образование

Давид Арахамия родился 23 мая 1979 года в Сочи (Россия), некоторое время жил в Грузии, а в 1992 году, спасаясь от войны в Абхазии, переехал вместе с родителями в Николаев.

Там Арахамия окончил николаевскую общеобразовательную школу №36. Изучал экономику в Европейском университете, где получил степень магистра. Позже дополнительно прошел магистерскую программу Professional Management в Open University London.

Бизнес и карьера

В 2002 году Давид Арахамия основал IT-компанию "TemplateMonster", занимавшуюся разработкой сайтов, созданием и реализацией шаблонов для веб-сайтов. Уже в 2013 году он продал компанию за 100 миллионов долларов. В то время Давид проживал в США.

Когда началась Революция Достоинства на Майдане Незалежности, Арахамия продал весь бизнес в США и вернулся в родной Николаев, где стал активным участником протестов и волонтером.

В августе 2014 года Арахамию назначили советником председателя Николаевской облгосадминистрации по вопросам волонтерской деятельности, в сентябре – уполномоченным министра обороны по закупкам, а уже через месяц одновременно советником министра обороны и председателем Совета волонтеров при Министерстве обороны Украины.

В ноябре того же года он стал соучредителем Ассоциации народных волонтеров Украины и куратором "волонтерского десанта" – группы волонтеров, начавших работать в Минобороны.

И только в 2015 году Давид Арахамия, тогда еще гражданин Грузии, получил гражданство Украины.

В 2016 году стартовал проект Давида Арахамии – веб-платформа Weblium.



Арахамия начинал карьеру с консалтинга / Фото из фейсбука

Путь в политике

На досрочных парламентских выборах 2019 года Арахамия был избран народным депутатом от президентской партии "Слуга народа" №4 в списке.

29 августа 2019 – стал председателем фракции "Слуга народа" в Верховной Раде IX созыва. В настоящее время в парламенте является членом комитета национальной безопасности, обороны и разведки.

Летом 2019 года Зеленский назначил Арахамию на должность одного из членов наблюдательного совета при "Укроборонпроме".

Кстати, с Владимиром Зеленским, по словам Арахамии, он познакомился только после выборов президента, на которых тот победил.



Арахамия познакомился с Зеленским уже после президентских выборов / Фото из фейсбука Арахамии

Личная жизнь

Давид Арахамия женат второй раз. У него шестеро детей.

Вторую жену политика зовут Виктория. Супруги воспитывают пятерых общих детей. Во время последних родов в 2019 году у супругов родилась двойня. От первого брака у политика есть сын. Имена всех детей Давида Арахамии начинаются на букву "Д": Давид, Даниэль, Дана, Дарья, Деми и Денис.



Жена Арахамии Виктория вместе с детьми / Фото из фейсбука Давида Арахамии

Состояние Арахамии: доходы, бизнес, декларации

У Давида Арахамии есть телеграм-канал , где публикует новости, важную информацию о ситуации в стране. фейсбуке Арахамия ведет свой профиль под псевдонимом David Braun. Однако сейчас активность политика в этой соцсети достаточно низкая.

В связи с тем, что во время военного положения декларировать доходы не обязательно, актуальных данных о доходах Давида Арахамии нет. В 2020 году доходы семьи Арахамии достигали более 1 миллиона 679 тысяч гривен, из них заработная плата – 458 594 гривен и доход его жены от отчуждения движимого имущества – 1 миллион 100 тысяч гривен.

Согласно декларации народного депутата за 2020 год, обнародованной на сайте Единого государственного реестра деклараций, на банковских счетах Арахамия хранит почти 647 тысяч 586 гривен, более 326 тысяч долларов, а его жена – 224 тысяч 789 гривен, 20 380 долларов.

Семья народного депутата также задекларировала наличными свыше 2 миллионов гривен, 900 тысяч долларов и 200 тысяч евро.

На политика записаны две квартиры, дачный дом, два нежилых помещения, четыре земельных участка. Его жена Виктория владеет домом, земельным участком и тремя квартирами.

Какое у Арахамии гражданство

Осенью 2019 года Давида Арахамию обвинили в том, что он имеет двойное гражданство: якобы он кроме украинского паспорта имеет паспорт США.

Впрочем, документальных подтверждений этому не нашлось, а сам Арахамия категорически отверг обвинения.

Сексизм, Китай и вода в Крым: скандалы, в которые попадал Арахамия

Во время работы в парламенте Давид Арахамия попадал в разные скандалы – большие и меньшие. Один из них – сексистский – произошел в 2020 году, когда в сеть слили видео, где он и его заместитель Александр Корниенко во время рабочей поездки в Николаев якобы обсуждают свою коллегу по фракции – Ирину Аллахвердиеву, употребляя сексистские высказывания.

На видео Корниенко и Арахамия общаются между собой, и, похоже, не знают, что микрофоны включены, и их беседа идет в прямую трансляцию. На видео слышно, как Корниенко употреблял такие фразы, как "поддутая, конечно, чуть-чуть", "тон too much", "баба рабочая… как корабельная сосна", "к президенту заведешь такую и увидишь – он там оху**".

Впоследствии депутаты заявили, что видео якобы было смонтировано, а фразы вырваны из контекста и отношения к Ирине Аллахвердиевой не имеют.

Вообще, глава парламентской фракции "Слуги народа" часто позволял себе неоднозначные высказывания и довольно часто они попадали в объектив фотокорреспондентов.В чатах Арахамия предлагал "отжать" "КИП Парковый"", отчитывался перед главой ОП Андреем Ермаком за голосование по отставке министров. Иногда парламентарий переходит на непарламентскую лексику в переписках. В частности, он предлагал называть одну из партий "пророссийскими бл*дями".

Еще одной достаточно обсуждаемой ситуацией с участием Арахамии стало его заявление о "подражание опыту Компартии Китая в управлении государством".

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью китайским СМИ заявил, что политсила считает Китайскую Народную Республику важным стратегическим партнером и намерена перенять опыт Коммунистической партии Китая (КПК) в управлении экономикой и развитии государства. Украинцы не совсем поняли это сравнение, ведь в Китае действует тотальная цензура, а представителей этнических меньшинств порабощают в лагерях и пытают.

В 2020 году Арахамия вообще сказал, что согласился бы пустить воду в аннексированный Крым в обмен на уступки со стороны президента России Владимира Путина по Донбассу.

Впоследствии он извинился за свое заявление. Эти слова взбудоражили украинский политикум, а представители Меджлиса крымскотатарского народа назвали это "сдачей народа".

Награды Арахамии

За волонтерскую деятельность награжден орденом "За заслуги" ІІІ степени. Что интересно, награждал его еще пятый президент Украины Петр Порошенко – 23 августа 2014 года.

Работа во время войны и переговоры с Россией

Полномасштабное вторжение России в Украину Давид Арахамия встретил в Киеве буквально на Банковой. Тогда, когда российские пропагандисты разгоняли фейки, что представители украинской власти "разбежались", "бросились бежать" и другие подобные враки, Арахамия был в Офисе Президента.

25 февраля президент Владимир Зеленский записал видео с премьер-министром Денисом Шмыгалем, руководителем ОП Андреем Ермаком, главой парламентской фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией и советником руководителя ОП Михаилом Подоляком, в котором глава государства отметил, что все они – в Киеве и защищают Украину.

Затем Давид Арахамия возглавил украинскую делегацию на переговорах с Россией. Он, а также министр обороны Алексей Резников, советник главы ОП Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в трехсторонней контактной группе Андрей Костин, депутат Рустем Умеров и заместитель главы МИД Николай Точицкий ездили в район украинско-белорусской границы для участия в переговорах с представителями России в первые дни войны.



Арахамия и Подоляк по дороге на переговоры / Фото из соцсетей политика

Еще тогда украинская сторона понимала, что переговоры с агрессором окончатся ничем, но не попытаться не могли. Требованием было немедленное выведение российских войск с территории Украины и прекращение огня.

Арахамия тогда заявлял, что переговоры пойдут либо в нужном Украине направлении, либо "как российский военный корабль".

Уже потом Давид Арахамия рассказал, что во время переговоров россияне постоянно вели разведку, делали психологические портреты нашей делегации.

Нас было там 5 или 6 человек, сидевших за столом, у них тоже было 5 или 6 человек. А позади от них было около 30 человек, кто-то из них делал наши психологические портреты, кто-то наблюдал, какая-то разведка была. А мы приехали, просто сели и позади нас никого нет,

– рассказал Арахамия.

По его словам, было тяжело сдерживать эмоции, несколько раз украинская сторона брала тайм-аут.



Встреча украинской и российской сторон в ходе переговоров 28 февраля / Фото BelTA

Факты, которые вы могли не знать об Арахамии

Всего в рамках переговорного процесса между сторонами было четыре встречи: три в Беларуси и одна в Турции. Как впоследствии отметил министр обороны Алексей Резников, в первых трех украинские представители вовсе не чувствовали себя в безопасности и даже сомневались, что вернутся домой.

Давид Арахамия принимал участие в шоу "Битва экстрасенсов" – в 2018 году был гостем в одном из выпусков.

Также у политика любовь к музыке – глава фракции "Слуга народа" Давида Арахамия сыграл сет на закрытой вечеринке во время съезда "слуг" в Трускавце в 2021 году. Выступал под псевдонимом DJ David Braun.