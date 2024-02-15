Такого масштабного виробництва немає ніде, – Подоляк про розв'язання проблеми дефіциту снарядів

Україна наразі відчуває нестачу боєприпасів на фронті. Хоча західні партнери продовжують поставляти снаряди, компенсувати потреби ЗСУ наразі вони не можуть.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що про цю проблему говорять на всіх рівнях – військові, Генеральний штаб, новий Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Тому наразі розглядаються рішення, які дозволять розв'язати питання нестачі снарядів.

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Європа припустилась помилки

Президент України Володимир Зеленський активно опікується тим, щоб збільшити постачання снарядів. Йдеться про міни – 120/ 82 мм та снарядів – 152/122/155 мм.

Радник глави ОП підкреслив, що ворог також відчуває дефіцит боєприпасів. Проте він компенсує його постачанням зброї з КНДР. Крім того, Росія десятиріччями накопичувала боєприпаси, зокрема вивозила їх зі складів в Україні та інших країн – колишніх радянських республік.

В Європі, на жаль, виробництва такої кількості снарядів не було.

Ніхто не виробляв стільки снарядів. На місяць ЗСУ використовує приблизно 180 – 300 тисяч боєприпасів. Такого масштабного виробництва немає ніде,

– наголосив Подоляк.

Водночас він зазначив, що Європа припустилася помилки щодо виробництва та накопичення боєприпасів.

Європейці вважали, що в межах блоку НАТО є ключова фундаментальна країна з великими арсеналами – США. А самі поступово скорочували інвестиції у військове виробництво. Зокрема в виробництво артилерійських снарядів та фінансування своїх армій,

– пояснив радник глави ОП.

Проте усвідомивши помилку, європейські країни починають переформатовувати військове виробництво, суттєво збільшують інвестиції в цю галузь, розбудовують підприємства з виготовлення снарядів.

"Так чи інакше, але матимемо необхідну кількість снарядів. Так, це буде дефіцитна позиція, але її можна буде врівноважити величезною кількістю дронів в малих форматах", – зауважив Михайло Подоляк.

Дрони допоможуть розв'язати проблему дефіциту боєприпасів