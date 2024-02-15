Такого масштабного производства нет нигде, – Подоляк о решении проблемы дефицита снарядов

Украина все еще испытывает недостаток боеприпасов на фронте. Хотя западные партнеры продолжают поставлять снаряды, компенсировать потребности ВСУ пока они не могут.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что об этой проблеме говорят на всех уровнях – военные, Генеральный штаб, новый Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Поэтому сейчас рассматриваются решения, которые позволят ее решить вопрос нехватки снарядов.

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Европа допустила ошибку

Президент Украины Владимир Зеленский активно занимается тем, чтобы увеличить поставки снарядов. Речь идет о минах – 120/ 82 мм и снарядах – 152/122/155 мм.

Советник главы ОП подчеркнул, что враг также испытывает дефицит боеприпасов. Однако он компенсирует его поставками оружия из КНДР. Кроме того, Россия десятилетиями накапливала боеприпасы, в частности вывозила их со складов в Украине и других стран – бывших советских республик.

В Европе, к сожалению, производства такого количества снарядов не было.

Никто не производил столько снарядов. В месяц ВСУ использует примерно 180 – 300 тысяч боеприпасов. Такого масштабного производства нет нигде,

– подчеркнул Подоляк.

В то же время он отметил, что Европа допустила ошибку относительно производства и накопления боеприпасов.

Европейцы считали, что в рамках блока НАТО есть ключевая фундаментальная страна с большими арсеналами – США. А сами постепенно сокращали инвестиции в военное производство. В частности в производство артиллерийских снарядов и финансирования своих армий,

– пояснил советник главы ОП.

Однако осознав ошибку, европейские страны начинают переформатировать военное производство, существенно увеличивают инвестиции в эту отрасль, развивают предприятия по изготовлению снарядов.

"Так или иначе, но будем иметь необходимое количество снарядов. Да, это будет дефицитная позиция, но ее можно будет уравновесить огромным количеством дронов в малых форматах", – отметил Михаил Подоляк.

Дроны помогут решить проблему дефицита боеприпасов