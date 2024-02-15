Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что об этой проблеме говорят на всех уровнях – военные, Генеральный штаб, новый Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Поэтому сейчас рассматриваются решения, которые позволят ее решить вопрос нехватки снарядов.

К теме Втрое больше артиллерийских боеприпасов: Германия присоединится к бронетанковой коалиции

Европа допустила ошибку

Президент Украины Владимир Зеленский активно занимается тем, чтобы увеличить поставки снарядов. Речь идет о минах – 120/ 82 мм и снарядах – 152/122/155 мм.

Советник главы ОП подчеркнул, что враг также испытывает дефицит боеприпасов. Однако он компенсирует его поставками оружия из КНДР. Кроме того, Россия десятилетиями накапливала боеприпасы, в частности вывозила их со складов в Украине и других стран – бывших советских республик.

В Европе, к сожалению, производства такого количества снарядов не было.

Никто не производил столько снарядов. В месяц ВСУ использует примерно 180 – 300 тысяч боеприпасов. Такого масштабного производства нет нигде,

– подчеркнул Подоляк.

В то же время он отметил, что Европа допустила ошибку относительно производства и накопления боеприпасов.

Европейцы считали, что в рамках блока НАТО есть ключевая фундаментальная страна с большими арсеналами – США. А сами постепенно сокращали инвестиции в военное производство. В частности в производство артиллерийских снарядов и финансирования своих армий,

– пояснил советник главы ОП.

Однако осознав ошибку, европейские страны начинают переформатировать военное производство, существенно увеличивают инвестиции в эту отрасль, развивают предприятия по изготовлению снарядов.

"Так или иначе, но будем иметь необходимое количество снарядов. Да, это будет дефицитная позиция, но ее можно будет уравновесить огромным количеством дронов в малых форматах", – отметил Михаил Подоляк.

Дроны помогут решить проблему дефицита боеприпасов