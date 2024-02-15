Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что об этой проблеме говорят на всех уровнях – военные, Генеральный штаб, новый Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Поэтому сейчас рассматриваются решения, которые позволят ее решить вопрос нехватки снарядов.
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Европа допустила ошибку
Президент Украины Владимир Зеленский активно занимается тем, чтобы увеличить поставки снарядов. Речь идет о минах – 120/ 82 мм и снарядах – 152/122/155 мм.
Советник главы ОП подчеркнул, что враг также испытывает дефицит боеприпасов. Однако он компенсирует его поставками оружия из КНДР. Кроме того, Россия десятилетиями накапливала боеприпасы, в частности вывозила их со складов в Украине и других стран – бывших советских республик.
В Европе, к сожалению, производства такого количества снарядов не было.
Никто не производил столько снарядов. В месяц ВСУ использует примерно 180 – 300 тысяч боеприпасов. Такого масштабного производства нет нигде,
– подчеркнул Подоляк.
В то же время он отметил, что Европа допустила ошибку относительно производства и накопления боеприпасов.
Европейцы считали, что в рамках блока НАТО есть ключевая фундаментальная страна с большими арсеналами – США. А сами постепенно сокращали инвестиции в военное производство. В частности в производство артиллерийских снарядов и финансирования своих армий,
– пояснил советник главы ОП.
Однако осознав ошибку, европейские страны начинают переформатировать военное производство, существенно увеличивают инвестиции в эту отрасль, развивают предприятия по изготовлению снарядов.
"Так или иначе, но будем иметь необходимое количество снарядов. Да, это будет дефицитная позиция, но ее можно будет уравновесить огромным количеством дронов в малых форматах", – отметил Михаил Подоляк.
Дроны помогут решить проблему дефицита боеприпасов
- Михаил Подоляк отметил, что дронами определенных форматов можно будет частично компенсировать снаряды. Партнеры Украины помогают в обеспечении ВСУ соответствующими беспилотниками в необходимом количестве.
- Была создана "коалиция дронов" в декабре 2023 года. Функции ее ключевого организатора взяла на себя Латвия. Министр обороны страны Андрис Спрудс отметил, что Латвия будет поддерживать Украину. Также он отметил, что "коалиция дронов" и технологии развития производства беспилотников помогут приблизить Украину к победе.
- Также вместе с Латвией главой "коалиции дронов" стала Великобритания. Министр обороны страны Грант Шеппс сообщил, что Лондон предоставит Украине тысячи дронов в рамках пакета военной помощи стоимостью 200 миллионов фунтов.
- Михаил Подоляк уточнил, что Великобритания обещает передать ВСУ большие беспилотники с дальностью 500 – 700 километров.
- Кроме того, Украина самостоятельно производит в большом количестве FPV-дронов, для этого созданы соответствующие производства.