Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що про цю проблему говорять на всіх рівнях – військові, Генеральний штаб, новий Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Тому наразі розглядаються рішення, які дозволять розв'язати питання нестачі снарядів.
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Європа припустилась помилки
Президент України Володимир Зеленський активно опікується тим, щоб збільшити постачання снарядів. Йдеться про міни – 120/ 82 мм та снарядів – 152/122/155 мм.
Радник глави ОП підкреслив, що ворог також відчуває дефіцит боєприпасів. Проте він компенсує його постачанням зброї з КНДР. Крім того, Росія десятиріччями накопичувала боєприпаси, зокрема вивозила їх зі складів в Україні та інших країн – колишніх радянських республік.
В Європі, на жаль, виробництва такої кількості снарядів не було.
Ніхто не виробляв стільки снарядів. На місяць ЗСУ використовує приблизно 180 – 300 тисяч боєприпасів. Такого масштабного виробництва немає ніде,
– наголосив Подоляк.
Водночас він зазначив, що Європа припустилася помилки щодо виробництва та накопичення боєприпасів.
Європейці вважали, що в межах блоку НАТО є ключова фундаментальна країна з великими арсеналами – США. А самі поступово скорочували інвестиції у військове виробництво. Зокрема в виробництво артилерійських снарядів та фінансування своїх армій,
– пояснив радник глави ОП.
Проте усвідомивши помилку, європейські країни починають переформатовувати військове виробництво, суттєво збільшують інвестиції в цю галузь, розбудовують підприємства з виготовлення снарядів.
"Так чи інакше, але матимемо необхідну кількість снарядів. Так, це буде дефіцитна позиція, але її можна буде врівноважити величезною кількістю дронів в малих форматах", – зауважив Михайло Подоляк.
Дрони допоможуть розв'язати проблему дефіциту боєприпасів
- Михайло Подоляк відзначив, що дронами певних форматів можна буде частково компенсувати снаряди. Партнери України допомагають в забезпеченні ЗСУ відповідними безпілотниками у необхідній кількості.
- Була створена "коаліція дронів" у грудні 2023 року. Функції її ключового організатора взяла на себе Латвія. Міністр оборони країни Андріс Спрудс зазначив, що Латвія підтримуватиме Україну. Також він наголосив, що "коаліція дронів" та технології розвитку виробництва безпілотників допоможуть наблизити Україну до перемоги.
- Також разом з Латвією очільником "коаліції дронів" стала Велика Британія. Міністр оборони країни Грант Шеппс повідомив, що Лондон надасть Україні тисячі дронів у межах пакета військової допомоги вартістю 200 мільйонів фунтів.
- Михайло Подоляк уточнив, що Велика Британія обіцяє передати ЗСУ великі безпілотники з дальністю 500 – 700 кілометрів.
- Крім того, Україна самостійно виробляє у великій кількості FPV-дронів, для цього створені відповідні виробництва.