Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що про цю проблему говорять на всіх рівнях – військові, Генеральний штаб, новий Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Тому наразі розглядаються рішення, які дозволять розв'язати питання нестачі снарядів.

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Європа припустилась помилки

Президент України Володимир Зеленський активно опікується тим, щоб збільшити постачання снарядів. Йдеться про міни – 120/ 82 мм та снарядів – 152/122/155 мм.

Радник глави ОП підкреслив, що ворог також відчуває дефіцит боєприпасів. Проте він компенсує його постачанням зброї з КНДР. Крім того, Росія десятиріччями накопичувала боєприпаси, зокрема вивозила їх зі складів в Україні та інших країн – колишніх радянських республік.

В Європі, на жаль, виробництва такої кількості снарядів не було.

Ніхто не виробляв стільки снарядів. На місяць ЗСУ використовує приблизно 180 – 300 тисяч боєприпасів. Такого масштабного виробництва немає ніде,

– наголосив Подоляк.

Водночас він зазначив, що Європа припустилася помилки щодо виробництва та накопичення боєприпасів.

Європейці вважали, що в межах блоку НАТО є ключова фундаментальна країна з великими арсеналами – США. А самі поступово скорочували інвестиції у військове виробництво. Зокрема в виробництво артилерійських снарядів та фінансування своїх армій,

– пояснив радник глави ОП.

Проте усвідомивши помилку, європейські країни починають переформатовувати військове виробництво, суттєво збільшують інвестиції в цю галузь, розбудовують підприємства з виготовлення снарядів.

"Так чи інакше, але матимемо необхідну кількість снарядів. Так, це буде дефіцитна позиція, але її можна буде врівноважити величезною кількістю дронів в малих форматах", – зауважив Михайло Подоляк.

Дрони допоможуть розв'язати проблему дефіциту боєприпасів