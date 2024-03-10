Україні прогнозують дефолт за зовнішніми боргами: S&P Global знизило рейтинг економіки країни

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global знизило рейтинг України в іноземній валюті, змінивши його з "ССС" на "СС". Там переконані, що країні доведеться оголосити дефолт за своїми зовнішніми комерційними зобов’язаннями.

Зазначимо, що ще у червні 2023 року інше рейтингове агенство – Fitch, також знизило рейтинг України до рівня "СС", тобто до рівня "ймовірного дефолту". Однак, як можна помітити, за 9 місяців цього не сталося.

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Аналітики про дефолт

Рейтингове агентство S&P Global очікує, що Україна розпочне офіційні переговори щодо реструктуризації боргу зі своїми приватними кредиторами в короткостроковій перспективі та завершить процес до середини 2024 року.

Враховуючи значну шкоду фізичному та людському капіталу, середньострокові економічні перспективи України піддаються високому ступеню невизначеності,

– йдеться у звіті.

Там зазначають, що "практично безсумнівним", що Україна оголосить дефолт за своїми зовнішніми комерційними зобов'язаннями. Агенство пише, що прогноз по рейтингу України за зобов'язаннями є негативним.

Дефолт оголошують тоді, коли країна більше не в змозі розрахуватися за своїми боргами вчасно. Зазвичай, у такому випадку проводять переговори з кредиторами про те, щоб списати частину боргу, а частину – перенести на більш пізній термін.

Раніше, у квітні 2023 року, агентство S&P Global знизило довгострокові суверенні кредитні рейтинги України в іноземній валюті з "CCC+" до "CCC" з негативними прогнозами.

Дефолт у Росії