Украине прогнозируют дефолт по внешним долгам: S&P Global снизило рейтинг экономики страны

10 марта 2024, 13:49
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Reuters

Международное рейтинговое агентство S&P Global понизило рейтинг Украины в иностранной валюте, изменив его с "ССС" на "СС". Там убеждены, что стране придется объявить дефолт по своим внешним коммерческим обязательствам.

Отметим, что еще в июне 2023 года другое рейтинговое агентство – Fitch, также понизило рейтинг Украины до уровня "СС", то есть до уровня "вероятного дефолта". Однако, как можно заметить, за 9 месяцев этого не произошло.

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Аналитики о дефолте

Рейтинговое агентство S&P Global ожидает, что Украина начнет официальные переговоры по реструктуризации долга со своими частными кредиторами в краткосрочной перспективе и завершит процесс до середины 2024 года.

Учитывая значительный ущерб физическому и человеческому капиталу, среднесрочные экономические перспективы Украины подвергаются высокой степени неопределенности,
– говорится в отчете.

Там отмечают, "практически несомненно", что Украина объявит дефолт по своим внешним коммерческим обязательствам. Агентство пишет, что прогноз по рейтингу Украины по обязательствам является негативным.

Объясняем! Дефолт объявляют тогда, когда страна больше не в состоянии рассчитаться по своим долгам вовремя. Обычно, в таком случае проводят переговоры с кредиторами о том, чтобы списать часть долга, а часть – перенести на более поздний срок.

Ранее, в апреле 2023 года, агентство S&P Global понизило долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте с "CCC+" до "CCC" с негативными прогнозами.

Дефолт в России

  • Рейтинговое агентство S&P понизило рейтинг России с "CCC-" до "CC" в марте 2022 года. Тогда аналитики писали, что из-за санкций и технических трудностей Москва не сможет оплатить задолженности по внешнему долгу. Формально – России перекрыли пути платежей.
  • Уже 26 июня 2022 года Россия потерпела технический дефолт по внешнему долгу в иностранной валюте. Тогда завершился льготный период для выплаты процентов иностранным кредиторам в размере 100 миллионов долларов. Такую просрочку считают "событием дефолта".
  • Однако ситуация с Россией уникальная – из-за санкций она стала изолированной и просто не могла осуществлять расчеты в долларах. Европейский банк, через который проводили операцию, был не способен конвертировать рубли.

Автор: Дмитро Усик