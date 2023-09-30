Дегтярівський міст впав у Києві: що відомо про обвал на Шулявці

Дегтярівський шляхопровід у Києві певний час перебував в аварійному стані. Його хотіли реконструювати та розширити з 28 до 40 метрів, щоб додати велодоріжки та пішохідні тротуари.

У Києві ввечері 30 вересня обвалився Дегтярівський міст. В результаті рух на вулиці Олександра Довженка був заблокований.

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Чому шляхопровід обвалився

Обвал Дегтярівського мосту спричинила надзвичайна ситуація на будівельному майданчику. Під час встановлення 7-ї балки вона впала та зачепила іншу частину конструкції. В результаті 6 інших балок теж попадали. А це призвело до руйнування кількох центральних прольотів.

Робітники протягом вихідних мали встановити всі 14 балок. Однак в результаті інциденту щойно встановлені прогони обвалилися.

Що сказали в КМДА

, оновлений Дегтярівський міст мав бути на 1 метр вищим та на 12 метрів ширшим. Основні роботи хотіли завершити до кінця 2023-го. Завершення повного комплексу робіт було заплановане на 2024 рік.

Київська міська державна адміністрація із посиланням на "Київавтодор", який займається реконструкцією, назвала винних. Там зауважили, що підрядник несе відповідальність за проведення робіт на об’єкті.

Окрім цього у КМДА назвали приблизну дату відновлення руху на вулиці Довженка. Це має статися у понеділок, 2 жовтня, до 5 ранку. Також місцева влада повідомила про відсутність жертв та постраждалих.

Що сказали будівельники

Представник будівельної компанії "Ковальська" Данило Ваховський запевнив у високій якості балок. Він спростував чутки про те, що вони нібито були експериментальними.

Ми можемо точно заявити, що проблем з якістю балок не було. Вони були виготовлені за спеціальним проєктом і пройшли всі експертизи,

– наголосив спікер.

За його словами, 6 балок було встановлено правильно. Інцидент стався саме під час монтажу 7-ї балки. Речник компанії заявив, що причину обвалу визначатиме експертна комісія інженерів. Вона почне працювати у неділю, 1 жовтня.

Що розповіли очевидці

Член національної спілки журналістів України та незалежний інфраструктурний оглядач Павло Авдокушин був на Шулявці в момент інциденту. Він знімав процес зведення конструкції як технічний журналіст. Він зафільмував встановлення 7-ї балки, після чого сховав камеру, розвернувся та збирався йти. В той момент він почув за спиною галас.

За словами Авдокушина, балка двічі вигнулася (спочатку в бік крана, а згодом – в інший) та стала ламатися. Вона висіла на стропах та почала складатися. Її кінці вдарили першу балку та спровокували ефект доміно. В результаті ці балки попадали. Свідок зауважив, що не бачив жодних проблем з 7-ю балкою під час зйомок.