Дегтяревский мост упал в Киеве: что известно об обвале на Шулявке

Дегтяревский путепровод в Киеве некоторое время находился в аварийном состоянии. Его хотели реконструировать и расширить с 28 до 40 метров, чтобы добавить велодорожки и пешеходные тротуары.

В Киеве вечером 30 сентября обрушился Дегтяревский мост. В результате движение на улице Александра Довженко было заблокировано.

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Почему путепровод обрушился

Обвал Дегтяревского моста вызвала чрезвычайная ситуация на строительной площадке. При установке 7-й балки она упала и зацепила другую часть конструкции. В результате 6 других балок тоже попадали. А это привело к разрушению нескольких центральных пролетов.

Рабочие в течение выходных должны были установить все 14 балок. Однако в результате инцидента только что установленные прогоны обрушились.

Что сказали в КГГА

, обновленный Дегтяревский мост должен быть на 1 метр выше и на 12 метров шире. Основные работы хотели завершить до конца 2023 года. Завершение полного комплекса работ было запланировано на 2024 год.

Киевская городская государственная администрация со ссылкой на занимающийся реконструкцией "Киевавтодор" назвала виновных. Там заметили, что подрядчик несет ответственность за проведение работ на объекте.

Кроме этого, в КГГА назвали приблизительную дату возобновления движения на улице Довженко. Это должно произойти в понедельник, 2 октября, до 5 утра. Также местные власти сообщили об отсутствии жертв и пострадавших.

Что сказали строители

Представитель строительной компании "Ковальская" Даниил Ваховский заверил в высоком качестве балок. Он опроверг слухи, что они якобы были экспериментальными.

Мы можем точно заявить, что проблем с качеством балок не было. Они были изготовлены по специальному проекту и прошли все экспертизы,

– подчеркнул спикер.

По его словам, 6 балок было установлено правильно. Инцидент произошел именно при монтаже 7-й балки. Спикер компании заявил, что причину обрушения будет определять экспертная комиссия инженеров. Она начнет работу в воскресенье, 1 октября.

Что рассказали очевидцы

Член национального союза журналистов Украины и независимый инфраструктурный обозреватель Павел Авдокушин был на Шулявке в момент инцидента. Он строительство конструкции как технический журналист. Он заснял процесс установки 7-й балки, после чего спрятал камеру, развернулся и собирался уходить. В тот момент он услышал за спиной шум.

По словам Авдокушина, балка дважды изогнулась (сначала в сторону крана, а потом – в другую) и стала ломаться. Она висела на стропах и начала складываться. Ее концы ударили первую балку и спровоцировали эффект домино. В результате эти балки попадали. Свидетель отметил, что не видел никаких проблем с 7 балкой во время съемок.