36 місяців – це орієнтир, – у Раді вказали на нюанс щодо термінів демобілізації

На початку Нового року Кабмін представ новий законопроєкт про мобілізацію, а потім його оновив. Одним із головних його положень є чітка вказівка на те, коли військовозобов'язаний має право на демобілізацію.

У парламенті розраховують, що вже до кінця березня законопроєкт про мобілізацію під номером 10449 може бути проголосований у Раді у другому читанні.

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36 – консенсус, який ще обговорять

Наразі відбувається розгляд правок, поданих депутатами. А це понад 4000 пропозицій.

Нардеп, член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Федір Веніславський прокоментував норму щодо демобілізації, прописану у законопроєкті.

Відповідно до нового документу, право на демобілізацію мають мобілізовані, які прослужать 36 місяців. Натомість військові, які протягом шести місяців безперервно залучені до бойових дій, мають бути виведені на відпочинок і відновлення боєздатності. Період відновлення має становити не менше 2 місяців.

За словами Веніславського, питання термінів демобілізації Комітет розгляне у закритому режимі, оскільки до засідання залучать також представників сектору безпеки та оборони.

Нардеп наголосив, що цифра у 36 місяців – це орієнтир, консенсус, до якого схиляється більшість.

Водночас конкретні терміни, деталі та механізм будуть ще обговорювати. Наприклад, яких саме категорій стосуватиметься норма про демобілізацію після 36 місяців служби: чи треба для цього брати участь у бойових діях, виконувати бойові завдання, чи поширюється вона на несення військової служби в тилу тощо.

Кому з військовозобов'язаних треба буде пройти ВЛК повторно

Також однією із норм нового законопроєкту є повторний медогляд для окремих категорій військовозобов'язаних.

Так, чоловіки призовного віку, яким встановили інвалідність другої та третьої груп після повномасштабного вторгнення, мають повторно пройти ВЛК, аби підтвердити діагноз. Також переогляд повинні пройти чоловіки, яких визнали "обмежено придатними". Новий законопроєкт ліквідує це поняття. Тепер військовозобов'язаних визначатимуть або придатними, або непридатними до військової служби.

За словами Веніславського, повторний медогляд потрібен для того, аби вирахувати ухилянтів. Після 24 лютого 2022 року різко зросла кількість людей з інвалідністю другої та третьої груп.