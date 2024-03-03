36 месяцев – это ориентир, – в Раде указали на нюанс относительно сроков демобилизации

В начале Нового года Кабмин представил новый законопроект о мобилизации, а затем его обновил. Одним из главных его положений является четкое указание на то, когда военнообязанный имеет право на демобилизацию.

В парламенте рассчитывают, что уже до конца марта законопроект о мобилизации под номером 10449 может быть проголосован в Раде во втором чтении.

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36 – консенсус, который еще обсудят

Сейчас происходит рассмотрение поправок, поданных депутатами. А это более 4000 предложений.

Нардеп, член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский прокомментировал норму по демобилизации, прописанную в законопроекте.

Согласно новому документу, право на демобилизацию имеют мобилизованные, которые прослужат 36 месяцев. В тоже время военные, которые в течение шести месяцев непрерывно привлечены к боевым действиям, должны быть выведены на отдых и восстановление боеспособности. Период восстановления должен составлять не менее 2 месяцев.

По словам Вениславского, вопрос сроков демобилизации Комитет рассмотрит в закрытом режиме, поскольку к заседанию привлекут также представителей сектора безопасности и обороны.

Нардеп отметил, что цифра в 36 месяцев – это ориентир, консенсус, к которому склоняется большинство.

В то же время конкретные сроки, детали и механизм будут еще обсуждать. Например, каких именно категорий будет касаться норма о демобилизации после 36 месяцев службы: надо ли для этого участвовать в боевых действиях, выполнять боевые задачи, распространяется ли она на несение военной службы в тылу и тому подобное.

Кому из военнообязанных надо будет пройти ВВК повторно

Также одной из норм нового законопроекта является повторный медосмотр для отдельных категорий военнообязанных.

Так, мужчины призывного возраста, которым установили инвалидность второй и третьей групп после полномасштабного вторжения, должны повторно пройти ВВК, чтобы подтвердить диагноз. Также переосвидетельствование должны пройти мужчины, которых признали "ограниченно годными". Новый законопроект ликвидирует это понятие. Теперь военнообязанных будут определять или пригодными, или непригодными к военной службе.

По словам Вениславского, повторный медосмотр нужен для того, чтобы вычислить уклонистов. После 24 февраля 2022 года резко возросло количество людей с инвалидностью второй и третьей групп.