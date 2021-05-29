День миротворців: важлива дата та зіпсована Росією назва

29 травня в Україні відзначають День миротворців ООН. 24 канал розповідає, чим важливі "блакитні шоломи", а також чому назви "миротворець" насправді треба уникати.

Історія виникнення

З 2003 року в Україні відзначають День миротворця. Згідно з указом другого президента Леоніда Кучми робиться це у визначений день: 29 травня, синхронно з усім світом.

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Україна була ініціатором встановлення пам'ятної дати та виступила лобістом цього проєкту на Генасамблеї ООН. Дата 29 травня обрана невипадково – цього дня 1948 року міжнародний контингент сил ООН у якості спостерігачів до роботи з метою підтримання миру в Палестині.

Не повинна нікого дивувати й роль України – у 2002 році президент Кучма перебував під шаленим тиском після вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, "касетного скандалу" та подальшого скандалу навколо можливого, але так і не доведеного продажу до Іраку "Кольчуг-М" – станцій радіотехнічного наведення українського виробництва, здатних виявляти американські літаки "Стелс".

Українські "блакитні шоломи" визнані світом:

Історія з "Кольгучами" серйозно підірвала міжнародний авторитет України й ініціатива з встановленням Міжнародного дня миротворця була нічим іншим як спробою роботи з негативом. Українські "блакитні шоломи" були тоді й залишаються нині справжнім брендом та візитною карткою нашої країни, а тому ця карта була використана для відновлення іміджу. Кучмі це особливо не допомогло й не врятувало від остракізму, але День "блакитних шоломів" залишився в історії.

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Складнощі перекладу

Хоча офіційна назва свята в Україні, зафіксована підписом Кучми, дійсно є "День миротворців", але цей термін є помилковим.

Чому ж так? Річ у тім, що міжнародна назва International Day of United Nations Peacekeepers не містить терміну “миротворець”. Там є "Peacekeepers", тобто "ті, що підтримують мир", і немає ніяких "Peacemakers", саме так англійською перекладається слово "миротворці".

Звідки ж взялися ті "миротворці"? А це російська калька. У цій мові відсутній простий еквівалент терміну "Peacekeeper" й тому при перекладі термін набуває зовсім іншого значення. Адже між "тими, хто підтримує мир" та тими, "хто його творить", зазвичай – на власний розсуд, є суттєво різниця.

Коли "миротворці" вже у печінках:

Але Росія не була б Росією, якби не наповнила лінгвістичну колізію власним геополітичним змістом. РФ, яка активно використовує саме термін "миротворець" надала йому негативного сенсу. Адже саме під брендом "миротворців" Росія переслідувала власні інтереси на Балканах та Середній Азії, створила проросійські анклави на території Молдови (у Придністров'ї) та Грузії (в Абхазії та Південній Осетії), блокує відновлення територіальної єдності Азербайджану (у Нагірному Карабаху).

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Під брендом "миротворців" Росія намагається маскувати свою військову присутність в Африці та Близькому Сході. Також у планах Кремля є варіант легалізації російських військових у якості "миротворців" в Україні.

Чи потрібні Україні "миротворці"

У 2014 році Росія здійснила масштабне вторгнення в Україну. В результаті було окуповано Крим та частину Донецької та Луганської областей. Наразі Крим окупанти проголосили частиною своєї території, а захоплені Росією землі материкової України перебувають під ефективним контролем росіян, але залишаються у аморфному стані самопроголошених республік “ДНР” та "ЛНР". На чолі квазіутворень стоять маріонетки Кремля з-поміж сепаратистів, але реальної влади вони не мають й перебувають під повним контролем окупаційних корпусів РФ.

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Після того, як стало зрозуміло, що ухвалені президентом Порошенком "Мінські угоди" миру Україні не принесли, постало питання "плану Б". Ним став варіант з введенням спільного контингенту ООН і ОБСЄ. Однак ця ідея була заблокована Росією.

Місія ООН на Донбасі – чи є це реальним:

Україна прагнула реалізувати так званий "хорватський сценарій", тобто зачистку ОРДіЛО від ворога з подальшим залученням "блакитних шоломів", Росія ж наполягала на розміщенні контингенту з підтримку миру виключно на лініях розмежування.

Також Росія запропонувала себе у якості учасниці місії, чим довела ситуацію до абсурду, адже, де-факто, є стороною конфлікту на Донбасі. У 2021 році у те, що сепаратисти знайшли новітню зброю у шахтах, не вірять навіть у глухих російських селах.

Зрозуміло, що у місії з підтримання миру на Донбасі зацікавлена лише одна сторона з двох. Україна неодноразово заявляла про це та висловлювала готовність надати гарантії безпеки. Росія ж робити це відмовляється й вперто бубнить мантру "їхтамнєт".

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РФ не планує наразі виводити свій окупаційний корпус з ОРДіЛО, бо чудово розуміє, що у випадку, коли це станеться, "ДНР" і "ЛНР" зникнуть того ж дня, адже російські проксі за 7 років "панування" втратили будь-яку підтримку серед місцевого населення й тримаються виключно на російських багнетах.

Як Росія всіма силами противиться місії з підтримки миру на Донбасі:

Навесні 2021 року Росія вкотре продемонструвала, що не бажає миру – до кордонів з Україною були стягнуті понад сто тисяч комбатантів з новітньою технікою, авіацією та важким озброєнням.

У тому, що стосується Росії, посилення санкцій у відповідь на "заморожені" конфлікти більше не є ефективною політикою… Що ж далі? Збройний конфлікт? Розрив відносин...

– президент Франції Макрон вдається до риторичного питання на пресконференції за підсумками саміту ЄС 25 травня 2021 року.

Нова гаряча фаза українсько-російської війни могла спалахнути у будь-який момент і лише дипломатичний тиск цивілізованого світу змусив РФ відмовитись від своїх агресивних планів, принаймні на деякий час. У такій ситуація ніхто не ризикне людьми та не дасть згоду на виряджання "блакитних шоломів" на Донбас.