Україна розглядає варіант введення миротворців ОБСЄ на Донбас: це безпрецедентний випадок
Україна вивчає можливість запросити на Донбас миротворчу місію Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). І це може стати безпрецедентним випадком.
Заява Резнікова про миротворців ОБСЄ на Донбасі
Про те, що Україна розглядає такий варіант, заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Відповідні його слова пролунали у ефірі програми "Свобода слова".
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Зараз вивчаємо поки безпрецедентну можливість мандату ОБСЄ. Виявляється, вони мають право вводити своїх миротворців, але ніколи в житті такого не робили. Але формально та юридично це можливо. Ми не заперечуємо, головне, щоб там були готовими,
– зазначив посадовець.
Резніков додав, що це єдиний варіант, на який може погодитися російська сторона. Щоправда, цей момент у перемовинах ще не настав.
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Миротворчий контингент на Донбасі: передісторія
- У 2017 році Президент України Петро Порошенко виступив із ідеєю щодо введення миротворців на всю територію Донбасу.
- Згодом президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування та "ні на жодних інших територіях".
- У РФ тоді розглядали миротворчі сили на Донбасі як захист працівників ОБСЄ на лінії розмежування. Україна, зі свого боку, пропонувала, аби ті зайшли на усю територію регіону, включно з неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону. У Києві необхідність такого кроку вбачали в тому, аби Росія не могла постачати зброю та військових на Донеччину та Луганщину.
- В 2016 та 2017 роках свої пропозиції у вигляді проєкту резолюції щодо миротворців на Донбасі Україна передавала партнерам із Ради безпеки ООН.
- У вересні 2019 року тодішній міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Україна буде просити міжнародне співтовариство ввести миротворчу місію у разі невдачі застосування інших інструментів у врегулюванні ситуації на Донбасі.
- А у жовтні того ж року президент Зеленський зазначив, що питання розміщення миротворчої місії на кордоні з Російською Федерацією будуть обговорювати в "нормандському форматі".
- Крім того, він казав, що підтримав би присутність миротворців на кордоні з Росією, але не на території України.
- У квітні 2020 року постійний представник України в ООН Сергій Кислиця зауважив, що введення миротворчої місії ООН на Донбасі найближчим часом є малореалістичним.
- Водночас миротворчу місію під керівництвом ЄС на Донбас хотів відправити Європейський парламент.