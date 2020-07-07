Україна вивчає можливість запросити на Донбас миротворчу місію Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). І це може стати безпрецедентним випадком.

Заява Резнікова про миротворців ОБСЄ на Донбасі

Про те, що Україна розглядає такий варіант, заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Відповідні його слова пролунали у ефірі програми "Свобода слова".

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Зараз вивчаємо поки безпрецедентну можливість мандату ОБСЄ. Виявляється, вони мають право вводити своїх миротворців, але ніколи в житті такого не робили. Але формально та юридично це можливо. Ми не заперечуємо, головне, щоб там були готовими,

– зазначив посадовець.

Резніков додав, що це єдиний варіант, на який може погодитися російська сторона. Щоправда, цей момент у перемовинах ще не настав.

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