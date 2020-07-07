Украина рассматривает вариант введения миротворцев ОБСЕ на Донбасс: это беспрецедентный случай
Украина изучает возможность пригласить на Донбасс миротворческую миссию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). И это может стать беспрецедентным случаем.
Заявление Резникова о миротворцах ОБСЕ на Донбассе
О том, что Украина рассматривает такой вариант, заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Соответствующие его слова прозвучали в эфире программы "Свобода слова".
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Сейчас изучаем пока беспрецедентную возможность мандата ОБСЕ. Оказывается, они имеют право вводить своих миротворцев, но никогда в жизни такого не делали. Но формально и юридически это возможно. Мы не отрицаем, главное, чтобы там были готовы,
– отметил чиновник.
Резников добавил, что это единственный вариант, на который может согласиться российская сторона. Правда, этот момент в переговорах еще не пришел.
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Миротворческий контингент на Донбассе: предыстория
- В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко выступил с идеей о введении миротворцев на всю территорию Донбасса.
- Впоследствии президент России Владимир Путин потребовал, что миротворцы должны находиться на линии разграничения и "ни на каких других территориях".
- В РФ тогда рассматривали миротворческие силы на Донбассе как защиту работников ОБСЕ на линии разграничения. Украина в свою очередь предлагала, чтобы те зашли на всю территорию региона, включая неконтролируемый участок российско-украинской границы. В Киеве необходимость такого шага видели в том, чтобы Россия не могла поставлять оружие и военных в Донецкую и Луганскую области.
- В 2016 и 2017 годах свои предложения в виде проекта резолюции по миротворцам на Донбассе Украина передавала партнерам из Совета безопасности ООН.
- В сентябре 2019 тогдашний министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина будет просить международное сообщество ввести миротворческую миссию в случае неудачи применения других инструментов в урегулировании ситуации на Донбассе.
- А в октябре того же года президент Зеленский отметил, что вопрос размещения миротворческой миссии на границе с Российской Федерацией будут обсуждать в "нормандском формате".
- Кроме того, он говорил, что поддержал бы присутствие миротворцев на границе с Россией, но не на территории Украины.
- В апреле 2020 постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица отметил, что введение миротворческой миссии ООН на Донбассе в ближайшее время малореалистично.
- В то же время миротворческую миссию под руководством ЕС на Донбасс хотел отправить Европейский парламент.