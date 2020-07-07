Украина изучает возможность пригласить на Донбасс миротворческую миссию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). И это может стать беспрецедентным случаем.

Заявление Резникова о миротворцах ОБСЕ на Донбассе

О том, что Украина рассматривает такой вариант, заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Соответствующие его слова прозвучали в эфире программы "Свобода слова".

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Сейчас изучаем пока беспрецедентную возможность мандата ОБСЕ. Оказывается, они имеют право вводить своих миротворцев, но никогда в жизни такого не делали. Но формально и юридически это возможно. Мы не отрицаем, главное, чтобы там были готовы,

– отметил чиновник.

Резников добавил, что это единственный вариант, на который может согласиться российская сторона. Правда, этот момент в переговорах еще не пришел.

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Миротворческий контингент на Донбассе: предыстория