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      Українські миротворці висадились на кратер найактивнішого вулкану Африки: вражаючі фото

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      Українські миротворці здійснили посадку вертольота на найактивніший вулкан Африки
      Українські миротворці здійснили посадку вертольота на найактивніший вулкан Африки / www.mil.gov.ua

      Екіпаж вертольоту Мі-8 з українськими миротворцями у ДР Конго здійснив висадку на кратер найактивнішого вулкану Африки Ньямлагіра. Завдання було виконано у межах забезпечення роботи науковців.

      Пілотували вертоліт командир загону полковник Іван Шоломій та льотчик-снайпер підполковник Володимир Прокопенко, повідомляє Міністерство оборони України.

      Важливо: Українські миротворці поїхали у нову гарячу точку

      До слова, саме у ранковий час, коли українські миротворці виконували небезпечне завдання, повітряні маси поблизу вулканів Ньямлагіра та Ньїрагонго є доволі нестабільними.

      Висадка на кратер вулкана Ньямлагіра: дивіться фото

      Небезпечною є і посадка на поверхню кратеру, адже пласти застиглої вулканічної лави є досить крихкими і можуть провалитися під значним тиском. Аби мінімізувати цей ризик, пілоти проявили ювелірну точність керування повітряним судном.

      Після висадки науковців вертоліт повернувся на аеродром та знаходився в режимі очікування. Через кілька годин, що знадобилися вулканологам для досліджень, екіпаж Мі-8 забрав науковців, успішно завершивши іще одне завдання місії.

      Українські миротворці, миротворчі місії
      Історія участі миротворців з України у гарячих точках світу / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Миротворчий контингент ООН Африка Конго Міністерство оборони України
      Джерело: 24 канал
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