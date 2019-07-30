Українські миротворці висадились на кратер найактивнішого вулкану Африки: вражаючі фото

Екіпаж вертольоту Мі-8 з українськими миротворцями у ДР Конго здійснив висадку на кратер найактивнішого вулкану Африки Ньямлагіра. Завдання було виконано у межах забезпечення роботи науковців.

Пілотували вертоліт командир загону полковник Іван Шоломій та льотчик-снайпер підполковник Володимир Прокопенко, повідомляє Міністерство оборони України.

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До слова, саме у ранковий час, коли українські миротворці виконували небезпечне завдання, повітряні маси поблизу вулканів Ньямлагіра та Ньїрагонго є доволі нестабільними.

Висадка на кратер вулкана Ньямлагіра: дивіться фото

Небезпечною є і посадка на поверхню кратеру, адже пласти застиглої вулканічної лави є досить крихкими і можуть провалитися під значним тиском. Аби мінімізувати цей ризик, пілоти проявили ювелірну точність керування повітряним судном.

Після висадки науковців вертоліт повернувся на аеродром та знаходився в режимі очікування. Через кілька годин, що знадобилися вулканологам для досліджень, екіпаж Мі-8 забрав науковців, успішно завершивши іще одне завдання місії.



Історія участі миротворців з України у гарячих точках світу / Інфографіка 24 каналу